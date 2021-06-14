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Bilim Teknoloji, TEKNOFEST

Yerli ve yabancı girişim ekosisteminin tüm paydaşları İstanbul'da bir araya gelecek

TEKNOFEST tarafından 20-22 Eylül'de düzenlenecek Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi'nde dereceye giren girişimlerden birinciye 20 bin dolar, ikinciye 10 bin dolar, üçüncüye ise 5 bin dolar ödül verilecek.

Uğur Aslanhan   | 14.06.2021
Yerli ve yabancı girişim ekosisteminin tüm paydaşları İstanbul'da bir araya gelecek

İstanbul

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinden (TEKNOFEST) yapılan açıklamaya göre, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğinde bu yıl 20-22 Eylül'de üçüncüsü düzenlenecek Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi, teknoloji girişimlerini, yatırımcılarını, teknoloji firmalarını ve girişim merkezlerini İstanbul'da buluşturacak.

Geleceğe yön veren teknoloji liderleri ve alanlarında uzman kişilerin de bulunacağı zirvede, en iyi girişimler seçilecek.

Belirlenen 9 stratejik sektöre odaklanan Take Off'a seçilecek girişimler, her biri kendi kategorisinde tanınmış yatırımcılar, girişimciler ve kurumların yöneticilerinden oluşan jüri tarafından değerlendirilecek.

Başvuruların 30 Haziran'a kadar süreceği etkinlikte dereceye giren girişimlerden birinciye 20 bin dolar, ikinciye 10 bin dolar, üçüncüye ise 5 bin dolar ödül verilecek.

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