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Srebrenitsa soykırımının 26'ncı yılında 19 soykırım kurbanı düzenlenen anma programının ardından toprağa verilecek Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'te Srebrenitsa Soykırımı'nın 26. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen anma törenine video mesaj gönderdi.
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Teknoloji

Yeni elektronik harp gücü 'Sancak' Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yeni elektronik harp gücü Sancak'ı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ettiklerini bildirdi.

Arife Yıldız Ünal   | 11.07.2021
Yeni elektronik harp gücü 'Sancak' Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi

Ankara

 Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından, Sancak'ın videosunu paylaştı.

İsmail Demir, stratejik muhabere sistemlerini etkisiz hale getirerek, sahada önemli avantaj sağlayacak yeni nesil muhabere elektronik taarruz sistemi Sancak'ı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ettiklerini belirtti.

Sancak, yüksek hareket kabiliyeti, geniş bantta yüksek çıkış gücü, farklı tip ve modlarda karıştırma/aldatma, geniş bant amaçlı elektronik destek, otomatik link kurma, demodülasyon gibi yeteneklerle elektronik harp alanında TSK'ye yeni yetenekler katacak.

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