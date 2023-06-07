Dolar
23.17
Euro
24.81
Altın
1,956.81
ETH/USDT
1,842.10
BTC/USDT
26,369.00
BIST 100
5,557.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanlığı seçimi gerçekleşecek
logo
Teknoloji

Yapay zekanın iki yıl içinde "ölümcül silahların üretilmesine yardımcı olabileceği" uyarısı

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın teknoloji danışmanı Matt Clifford, yapay zekanın iki yıl içinde ölümcül silahların üretilmesine yardımcı olabileceği uyarısında bulundu.

Zuhal Demirci  | 07.06.2023 - Güncelleme : 07.06.2023
Yapay zekanın iki yıl içinde "ölümcül silahların üretilmesine yardımcı olabileceği" uyarısı Fotoğraf: Anton Raharjo/AA

İngiltere

İngiliz hükümetinin yapay zeka görev gücünü kurmasına yardımcı olan Clifford, TalkTV'de katıldığı bir programda, yapay zeka, biyolojik silah ve siber saldırı tehditleri konularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Clifford, yapay zeka sistemlerinin hızla geliştiğini ve giderek daha yetenekli hale geldiğini belirterek teknolojiyi kontrol etmenin bir yolunun bulunamaması halinde, politikacıların siber saldırılardan biyolojik silahların yaratılmasına kadar çeşitli tehditlere karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini bildirdi.

Hükümetin İleri Araştırma ve Buluş Ajansının (Aria) Başkanlığını da yürüten Clifford, yapay zekayla ilgili pek çok farklı risk türü olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Sektörde genellikle yakın ve uzun vadeli risklerden bahsediyoruz ve yakın vadeli riskler aslında oldukça korkutucu. Yapay zekayı, bugün biyolojik silahlar için yeni tarifler oluşturmak veya büyük ölçekli siber saldırılar başlatmak için kullanabilirsiniz. Bunlar kötü şeyler."

"Yapay zekaya ilişkin küresel ölçekte düzenlemeler yapılmalı"

Clifford, insanlığın yapay zeka tarafından yok edilme ihtimaline ilişkin bir soruya, "Bence sıfır değil.” yanıtını verdi.

Yapay zekanın çok sayıda ölüme yol açabilecek tehlikeli siber ve biyolojik silahlar geliştirme potansiyeline atıfta bulunan Clifford, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biyolojik silahlar veya siber (saldırılar) gibi şeylere geri dönersek, insanlara yönelik gerçekten çok tehlikeli tehditler olabilir ve bu tehditler, modellerin iki yıl içinde olmasını beklediğimiz yerden, tüm insanlığı değil, çok sayıda insanı öldürebilir. Bence şu anda odaklanmamız gereken şey, bu modelleri nasıl kontrol edeceğimizi bildiğimizden nasıl emin olacağımızdır çünkü şu anda bunu bilmiyoruz."

Matt Clifford öte yandan, yapay zekaya ilişkin, sadece ulusal hükümetler tarafından değil küresel ölçekte de düzenlenmeler yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Uzmanlar da orta vadede yapay zekanın kimyasal ve biyolojik silahlar tasarlamak ve internet üzerinden büyük saldırılar düzenlemek için kullanılabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Clifford'dan Times gazetesinin "Dünyayı kurtarmak için iki yıl kaldı" başlığına itiraz

Rishi Sunak'ın teknoloji danışmanı Clifford, Twitter'dan yaptığı paylaşımda ise Times gazetesinin, ana sayfasında kendisinin yapay zekaya ilişkin açıklamalarına yer verdiği haberinde, "Dünyayı kurtarmak için iki yıl kaldı" başlığına itiraz etti.

Clifford, paylaşımında, bu başlığın kendi görüşlerini yansıtmadığını belirterek, yapay zekanın kısa ve uzun vadeli risklerinin gerçek olduğunu, bu risklerin azaltılması konusunda acilen düşünmek gerektiğini ancak burada çok çeşitli görüşler ve birçok nüansın olduğuna vurgu yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, görevini İsmail Demir'den devraldı
Samsun'un Terme ilçesinde taşkın sonrası temizlik çalışmaları yapılıyor
TCG Anadolu'nun Aksaz'daki ilk eğitim görüntüleri paylaşıldı
Sivas'ta Kılıçkaya Barajı doldu, piknik alanı ve sosyal tesisleri su bastı
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Yapay zekanın iki yıl içinde "ölümcül silahların üretilmesine yardımcı olabileceği" uyarısı

Yapay zekanın iki yıl içinde "ölümcül silahların üretilmesine yardımcı olabileceği" uyarısı

İngiltere'de konut fiyatları 11 yıl sonra ilk kez geriledi

Yüksekovalı öğrenciler teknoloji atölyelerinde kendilerini geliştiriyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Yüzyılı'na "Milli Teknoloji Hamlesi"yle yürüyecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Yüzyılı'na "Milli Teknoloji Hamlesi"yle yürüyecek
Teknoloji şirketleri yılın ilk 5 ayında 200 bin kişiyi işten çıkardı

Teknoloji şirketleri yılın ilk 5 ayında 200 bin kişiyi işten çıkardı
İngiltere Başbakanı Sunak'ın ABD ziyaretinin merkezinde ekonomi olacak

İngiltere Başbakanı Sunak'ın ABD ziyaretinin merkezinde ekonomi olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet