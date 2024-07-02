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Teknoloji, Yapay zeka çağına doğru

Yapay Zeka Politikaları Derneğinden "AI Diplomacy" açıklaması

Yapay Zeka Politikaları Derneği Başkanı Küçükşabanoğlu, "AI Diplomacy" kavramıyla yapay zekanın uluslararası ilişkilerde ve diplomatik süreçlerde nasıl kullanıldığını tartışarak diplomasi ekosistemine katkı sağlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 02.07.2024 - Güncelleme : 02.07.2024
Yapay Zeka Politikaları Derneğinden "AI Diplomacy" açıklaması

Ankara

Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, derneğin yapay zeka ve uluslararası ilişkiler çalışmalarını "AI Diplomacy" markasında bir araya getirdiğini belirtti.

Yapay zekanın her konuyu dönüştürdüğü gibi diplomasiyi de dönüştürdüğünü ifade eden Küçükşabanoğlu, yapay zekanın günümüzde diplomatik müzakereler ve karar alma süreçleri, uluslararası hukuk ve düzenlemeler, siber güvenlik ve istihbarat, uluslararası işbirlikleri ve rekabet alanlarında etkisini bir hayli gösterdiğini kaydetti.

Yapay zekanın büyük veri analizi ve tahmin modelleri kullanarak diplomatlara daha iyi bilgi ve iç görü sağlama ve böylece daha iyi kararlar alınmasına yardımcı olabilme potansiyeli taşıdığını bildiklerini belirten Küçükşabanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin yapay zeka alanında kurulmuş ilk sivil toplum kuruluşu olarak dünya literatürüne 'yeni dünya, yeni diplomasi' sloganıyla yeni bir kavram kazandırdığımız için gururluyuz. Yapay zeka çağına girdiğimiz şu dönemde 'AI Diplomacy' markamızla sadece ülkemizde değil, tüm dünyadaki uluslararası ilişkiler çalışanları bir araya getirerek, yapay zekanın uluslararası ilişkilerde ve diplomatik süreçlerde nasıl kullanıldığını ve bu kullanımın etkilerini tartışarak sadece ülkemize değil, tüm dünya diplomasi ekosistemine katkılar sağlamayı hedefliyoruz. 'AI Diplomacy' markamızla devletlerin yapay zeka teknolojilerini nasıl benimsediği, düzenlediği ve diğer devletlerle bu konuda nasıl etkileşimde bulunduğuna odaklanacağız."

"Türkiye'nin yapay zekayla ilgili attığı adımlar umutlandırıyor"

Küçükşabanoğlu, diplomasiyi ilgilendiren güvenlik ve savunma, enerji, ekonomi, göç başta olmak üzere tüm konuların merkez noktasında artık yapay zekanın olduğuna işaret ederek birçok ülkenin diplomatik temaslarında yapay zeka konusunu ana gündemine aldığını ve stratejik ortaklıklar kurduğunu hatırlattı.

Türkiye'nin son yıllarda yapay zekayla ilgili attığı adımların kendilerini umutlandırdığını belirten Küçükşabanoğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın her konuşmasında yapay zekaya detaylıca yer vermesi, Dışişleri Bakanlığımızda Bilim ve Teknoloji Politikaları Genel Müdürlüğünün kurulması yapay zeka diplomasisi adına çok önemli adımlardır. Geçtiğimiz ay Milli Güvenlik Kurulumuzun kararlarında yapay zekaya bütüncül açıdan yer verilmesi de devletimizin bu konuya ne denli önem verdiğinin somut bir kanıtı olmuştur. Türkiye yapay zeka konusunda atacağı köklü, istikrarlı ve reformist adımlarla yapay zekada sadece dönüşüme ayak uyduran değil, bizzat dönüşüme yön veren konumda olmalıdır. Türkiye artık yapay zeka çalışmalarında menüde değil, masada oturup söz sahibi olacak konumda olmalıdır. Yapay Zeka Politikaları Derneği olarak 'AI Diplomacy' markamızla devletimizin atacağı adımlara katkı sağlamayı hedefliyoruz."

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