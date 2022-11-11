Yapay Zeka Ekosistem Çağrısı kapsamında desteklenecek projeler ilan edilecek
TÜBİTAK'ın Yapay Zeka Ekosistem Çağrısı kapsamında desteklenmeye değer bulunan projeler, 13 Kasım Pazar günü İstanbul'da açıklanacak.
Ankara
TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre, 2022'de TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından ilk defa açılan "Yapay Zeka Ekosistem Çağrısı" sonucunda desteklenmeye değer bulunan projeler için imza töreni düzenlenecek.
Tören, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın katılımıyla 13 Kasım Pazar günü İstanbul'da gerçekleştirilecek.
Yapay Zeka Ekosistem Çağrısı, Türkiye'de yerleşik ve proje sonuçlarını ülkede uygulamayı taahhüt eden şirketlerin geliştirdiği yapay zeka teknolojilerinin, ihtiyaçlar doğrultusunda ürün ya da çözümlere dönüştürülmesine katkı sağlamak amacıyla planlandı.
Bu destek modelinde, bilgiyi geliştiren, üreten ve ihtiyaç duyan taraflar bir araya getirildi. Yapay zeka çözümlerine ihtiyaç duyan şirketler, müşteri kurum olarak tanımlandı. Proje bütçesinin belirli bir yüzdesinin bu şirketlerce karşılanması şeklinde ortak fonlama mekanizması da oluşturuldu.
22 konsorsiyum başvurdu
Başvurularda, müşteri kurum ile beraber teknoloji sağlayıcı olarak en az bir şirket, bu konuda tecrübeli en az bir üniversite araştırma laboratuvarı, araştırma merkezi ya da kamu araştırma merkezi, araştırma enstitüsü ve TÜBİTAK BİLGEM Yapay Zeka Enstitüsü (YZE) ile konsorsiyum oluşturdu.
Program çerçevesinde "Türkiye Yapay Zeka Ekosistemi"ni harekete geçirerek, bilgi birikiminin şirketlere aktarılması, yapay zeka alanında rekabet öncesi iş birliği yaklaşımının oluşturulması ve bu alanda araştırmacı insan kaynağının yetiştirilmesi hedefleniyor.
YZE, bu kapsamda geliştirilen çözümlerin temel entegrasyonundan ve oluşan bilgi birikiminin ekosisteme hızlı bir şekilde aktarılmasından sorumlu olacak.
Bu amaçla, projeler sonucu elde edilecek genelleştirilmiş çözümler kataloğu, anonimleştirilmiş kullanım senaryoları veri tabanı, öğrenilmiş dersler ve iletişim platformu, tekrar kullanılabilir yazılım kütüphaneleri ve yöntem/araç öneri sistemi gibi proje çıktıları YZE bünyesinde toplanacak.
Program kapsamında "Akıllı Üretim Sistemleri", "Akıllı Tarım, Gıda ve Hayvancılık", "Finans Teknolojileri" ve "İklim Değişikliğinin Etkileri" dört öncelikli alan olarak belirlendi.
Kısa zamanda yoğun ilgi gören çağrıya, toplam 22 konsorsiyum başvurdu. Alanında uzman, çoklu hakem heyetlerinin değerlendirmelerinin ardından 10 konsorsiyum projesi kabul aldı. Bunlardan 7'si Akıllı Üretim Sistemleri, 1'i Finans Teknolojileri, 1'i Akıllı Tarım, Gıda ve Hayvancılık ve 1'i de İklim Değişikliği Etkileri tematik alanlarında oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.