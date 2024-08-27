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Teknoloji, Yapay zeka

X'in yapay zeka botunda seçimlere dair yanlış bilgilendirmeyi engellemek için değişiklik yapıldı

Sosyal medya platformu X, ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri hakkında yanlış bilgilendirmenin önüne geçilmesi için şirketin yapay zeka botu "Grok"ta değişiklik yaptı.

Irmak Akcan  | 27.08.2024 - Güncelleme : 27.08.2024
X'in yapay zeka botunda seçimlere dair yanlış bilgilendirmeyi engellemek için değişiklik yapıldı

Chicago

Michigan, Minnesota, New Mexico, Pennsylvania ve Washington'dan seçim yetkililerinin, X'in sahibi Elon Musk'a yolladıkları ve içerisinde "Grok"un seçimler hakkında yanlış bilgiler verdiğini belirttikleri mektubun ardından, "Grok", seçimlere dair konularda yetkili internet sitelerine yönlendirecek şekilde güncellendi.

Seçimler hakkında sorular sorulduğunda yetkili kaynaklara gidilmesi gerektiğini belirten yapay zeka botu, güncellemenin ardından kullanıcıları "Vote.gov." gibi internet sitelerine yönlendiriyor.

Öte yandan, Premium+ üyelere özel olarak kullanıma sunulan "Grok"un seçim adaylarına dair yapay zeka ile üretilmiş "aldatıcı" görüntüler üretmeye devam ettiği gözlemleniyor.

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