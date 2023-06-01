Dolar
20.80
Euro
22.26
Altın
1,966.79
ETH/USDT
1,860.80
BTC/USDT
26,873.00
BIST 100
4,968.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

Webb, Satürn'ün uydusundan uzaya fışkıran 6 bin 600 kilometrelik su buharı sütununu görüntüledi

James Webb Uzay Teleskobu'nun kaydettiği görüntüleri inceleyen astronomlar, Satürn'ün buzla kaplı uydusu Enceladus'tan uzaya fışkıran 6 bin 600 kilometrelik dev su buharı sütununu tespit etti.

Yavuz Aydın  | 01.06.2023 - Güncelleme : 01.06.2023
Webb, Satürn'ün uydusundan uzaya fışkıran 6 bin 600 kilometrelik su buharı sütununu görüntüledi

Ankara

BBC'nin haberinde, 504 kilometre çapındaki Enceladus'ta çok sayıda gayzer bulunduğu ve son tespit edilenin de oldukça büyük olduğu belirtildi.

Enceladus'taki buhar sütununun uzunluğunun 6 bin 600 kilometreye ulaştığı ve bunun İngiltere ile Japonya arasındaki uçuş mesafesine eşit olduğu kaydedildi.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) da gayzerden saniyede 300 litre su fışkırdığını, bunun olimpik su havuzunu birkaç saatte doldurmaya yetebilecek ölçüde olduğunu açıkladı.

Webb teleskobunun yakın kızılötesi tayfçeker cihazını kullanan astronomlar, buhar sütununun özelliklerini tespit etmeyi başardı.

Fışkıran su buharının yaklaşık yüzde 30'unun, Satürn'ün "E halkası" ile aynı noktada bulunan su halkasını beslediği belirlendi.

"Enceladus'taki büyük su buharı sütunlarını görmek bizi heyecanlandırıyor"

İskoçya Kraliyet Astronomu Prof. Catherine Heymans, görüntülere ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Enceladus'un yüzey sıcaklığı sıfırın altında 200 santigrat derece yani dondurucu soğuklukta ancak uydunun çekirdeğinin, bu suyu ısıtacak kadar sıcak olduğunu düşünüyoruz. Buhar sütunlarının uzaya fışkırmasına sebep olan da budur. Dünya'daki okyanusların derinliklerinde benzer koşullarda yaşamın var olabileceğini biliyoruz.

İşte bu yüzden Enceladus'taki büyük su buharı sütunlarını görmek bizi heyecanlandırıyor. Bunlar orada neler olup bittiğini, orada yaşam olasılığının ne kadar olduğunu anlamamıza yardım edecek ancak oradaki yaşam dünyadaki gibi değil derin deniz bakterileri şeklinde olacaktır."

Araştırmanın sonuçları, Nature Astronomy'de yayımlanacak.

 Enceladus'un yüzeyindeki çatlaklardan karbon bazlı moleküllerin sızdığı tespit edilmişti

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Satürn keşif aracı Cassini'nin 2018'de topladığı verilere göre, Enceladus'un yüzeyindeki çatlaklardan karbon bazlı moleküllerin sızdığı tespit edilmişti.

Bilim insanları, Cassini uzay aracının, 2005'te Satürn'ün çevresinde dönen uydunun buzlu yüzeyinden sızıntı yapan sıcak su kaynaklarını tespit etmesinden bu yana Enceladus'un dışarıdan gelen organizmalar için "potansiyel bir ev sahibi olup olamayacağını" araştırmayı sürdürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Sahih bir inanca ve güzel ahlaka sahip nesillerin yetişmesi için gayret gösteriyoruz
Diyarbakır annelerinden biri daha evladına kavuştu
Hatay'da yapımı tamamlanan 162 iş yeri depremzede esnafa teslim edildi
Bakan Karaismailoğlu: "Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nı 1 milyona yakın kişi kullandı"

Benzer haberler

Webb, Satürn'ün uydusundan uzaya fışkıran 6 bin 600 kilometrelik su buharı sütununu görüntüledi

Webb, Satürn'ün uydusundan uzaya fışkıran 6 bin 600 kilometrelik su buharı sütununu görüntüledi

Evrenin ilk dönemlerinde Güneş'in 10 bin katı büyüklüğünde yıldızlar oluştuğu keşfedildi

NASA, Uranüs'ün kuzey kutbunda dönen bir siklonu ilk defa görüntüledi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet