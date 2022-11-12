Vali Köşger'den İzmir Teknoloji, Bilim ve İnovasyon Festivali'ne davet
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, bilişim, yazılım, teknoloji gibi alanlara meraklı gençler ile bu alanlarda yatırım yapmak isteyenleri, 15-16 Kasım'da yapılacak İzmir Teknoloji, Bilim ve İnovasyon Festivali'ne (TECH İZMİR) davet etti.
İzmir
Vali Köşger, AA muhabirine makamında yaptığı açıklamada, 15-16 Kasım'da İzmir Kalkınma Ajansının ev sahipliğinde düzenlenecek festivalde uzman kişilerin katılımıyla blokzincir, yapay zeka, nesnelerin interneti ve öte evren (metaverse) gibi tematik konu başlıklarında paneller düzenleneceğini belirtti.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Turkcell ile de işbirliği içinde olduklarını aktaran Köşger, yüksek hızda veri iletişimi sağlayan 5G teknolojisinin de İzmir'de ilk kez festivalde kullanılacağını ifade etti.
Köşger, şunları anlattı:
"Burada BTK de aktif olarak katkıda bulunacak. 5G teknolojisinin ilk kez uygulandığı bir alan olacak. Aynı zamanda üniversitelerimizden de aktif katkı alacağız. Temel olarak bilişim, yazılım, nesnelerin interneti gibi yeni kavramlarla ilgili uzmanı kişilerin kendini geliştirmeyi düşünen, yatırım fikri olan gençlerle buluşabilecekleri bir zemin oluşturacağız. İzmir'in oyun yazılımı alanında öne çıkmış bir durumu var. Bu alanda da birtakım faaliyetler olacak. e-Spor Milli Takımı ile Ege Üniversitesinin karşılaşacağı bir oyun gerçekleşecek."
"İzmir'i uluslararası alanda iddialı şehir haline getirmek istiyoruz"
Bilişim, yazılım ve teknoloji alanında çalışan gençleri İzmir'e çekmek istediklerini vurgulayan Köşger, şöyle devam etti:
"İzmir'de zaten üniversitelerin bünyesinde teknoparklar var. İzmir'in bu alanda bir çekim merkezi olduğunu görüyoruz. Türkiye gelişiyor, İzmir de gelişiyor ama İzmir, inovasyon, bilişim, yazılım alanında Türkiye'den daha hızlı gelişiyor. Biz bunu daha da ivmelendirmek ve uluslararası alanda İzmir'i iddialı bir şehir haline getirmek istiyoruz. Teknoloji başkenti söylemimizin arkasında bu yatıyor. "
Vali Köşger, yazılım, inovasyon ve bilişim alanında iddiası olan gençleri ve şirketleri İzmir'e çekmek için kamu, özel sektör, odalar ve üniversiteler işbirliğinde ortak bir akılla çalıştıklarını söyledi.
"Alsancak'ta teknoloji serbest bölgesi"
Alsancak'ta daha önce endüstri bölgesi olan, eski fabrikaların olduğu metruk alanı teknoloji serbest bölgesine dönüştürmek istediklerini ifade eden Köşger, "Çok merkezi bir noktada ancak atıl durumda. Buranın bir teknoloji serbest bölgesine dönüşümüyle ilgili bir düşüncemiz var. Bunu da Ankara'da ilgili bakanlıklara ilettim. Orada bir çalışma yürütülecek. Eğer onu gerçekleştirirsek İzmir o zaman teknoloji başkenti olmaya daha da yaklaşmış olacak." diye konuştu.
"Önce İzmir'e gelin"
Gençlerde yurt dışına çıkma eğilimi gördüklerini aktaran Köşger, sözlerini şöyle tamamladı:
"Biz o gençlere 'Önce İzmir'e gelin.' diyoruz. Türkiye'nin en güzel şehirlerinden Ege'nin incisi yaşanabilir bir şehir, bütün imkanlarıyla emrinize amade. Altyapıyı oluşturacağız, teknoloji serbest bölgesiyle teknoparklarla bilişim vadisiyle hepsi gençlerin emrine amade. İzmir'de iddiamız şu; sadece ülkemizden gelen gençleri değil yurt dışından da girişimciler, yazılımla inovasyonla bilişimle metaverseyle oyunla ilgili ve diğer nesnelerin internetiyle ilgili ne alanda, hangi alanda yatırım yapmak istiyorlarsa buyursunlar gelsinler."
Festival
Bayraklı ilçesindeki İzmir Arena'da 15 Kasım'da saat 11.00'de başlayacak festival boyunca blokzincir, öte evren, yapay zeka, oyun girişimciliği gibi konularda paneller gerçekleştirilecek.
Festival, 16 Kasım'da kentteki yatırım imkanlarının tanıtılacağı paneller ve "İzmir'e Oyun Geliştir" temasıyla düzenlenecek 50 bin lira ödüllü oyun tasarım yarışması "Game Jam İzmir" ile son bulacak.