Euro
8.73
Dolar
7.39
BIST 100
1,092.23
Altın
1,937.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Bilim Teknoloji

Uluslararası Uzay İstasyonu araştırması, bir bakterinin Mars'a yolculuğa dayanabileceğini ortaya koydu

Radyasyona ve diğer çevresel tehditlere karşı çok yüksek dirence sahip bir bakterinin, Uluslararası Uzay İstasyonu dışında 3 yıl boyunca yaşadığı ve Mars'a yapılacak bir yolculuğa dayanabileceği bildirildi.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 26.08.2020
Uluslararası Uzay İstasyonu araştırması, bir bakterinin Mars'a yolculuğa dayanabileceğini ortaya koydu

Ankara

CNN'nin haberine göre, mikropların bir gezegenden diğerine taşınarak yaşamı başlatabileceklerine ilişkin teoriyi test etmek amacıyla tasarlanan Japon Tanpopo misyonu çerçevesinde, alüminyum levhalar içinde kurutulmuş Deinococcus bakterisi topakları, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (UUİ) dışındaki panellere yerleştirildi. 

Çeşitli kalınlıklarda Deinococcus topakları koyulan levhalardan 1, 2 ve 3 yıl sonra veri toplandı ve bakterinin ne kadar dayandığı test edildi.

Uzmanlar, 0,5 milimetreden daha büyük topaklar halindeki bakterilerin DNA hasarıyla kısmen hayatta kaldığını gözlemledi.

Bilim insanları, ayrıntıları "Frontiers in Microbiology" dergisinde yayımlanan çalışma için "bulguların, birkaç yıl içinde mikropların gezegenler arası transferinin olasılığını desteklediği" değerlendirmesi yaptı.

"Bakterilerin Conan"ı olarak anılan Deinococcus'un, soğuğa, sıvı kaybına ve aside karşı dayanıklı olduğu belirtiliyor.

Guinness Dünya Rekorları Kitabı'nda yaşamın ışığa en dayanıklı formu olarak anılan Deinococcus bakterisinin bir insanı öldürebilecek radyasyonun 3 bin katına direnç gösterdiği ifade ediliyor.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 182 bin 470'e yükseldi
Amerikan ilaç şirketi Novavax Kovid-19 aşısının ikinci aşama klinik denemelerine başladı
Obezite Kovid-19'dan ölüm riskini neredeyse yüzde 50 artırıyor
Almanya'da Kovid-19 önlemleri karşıtı protesto yasaklandı
İran Turizm Bakanı: Kovid-19 nedeniyle ülkede turist sayısı sıfıra yaklaştı

Benzer haberler

Uluslararası Uzay İstasyonu araştırması, bir bakterinin Mars'a yolculuğa dayanabileceğini ortaya koydu

Uluslararası Uzay İstasyonu araştırması, bir bakterinin Mars'a yolculuğa dayanabileceğini ortaya koydu