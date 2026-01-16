Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan'dan X'te yaşanan erişim sorununa ilişkin açıklama:
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda küresel boyutta erişim sorunu yaşandığını bildirdi.
Ankara
Sayan, Nsosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Ömer Fatih Sayan, "Sosyal medya platformu X'te yaşanan erişim sorunu küresel ölçekte devam etmekte olup, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Operasyon Merkezimiz süreci yakından takip ediyor." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.