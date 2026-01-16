Dolar
43.27
Euro
50.19
Altın
4,595.56
ETH/USDT
3,283.70
BTC/USDT
95,164.00
BIST 100
12,668.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan'dan X'te yaşanan erişim sorununa ilişkin açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda küresel boyutta erişim sorunu yaşandığını bildirdi.

Mert Davut  | 16.01.2026 - Güncelleme : 16.01.2026
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan'dan X'te yaşanan erişim sorununa ilişkin açıklama

Ankara

Sayan, Nsosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ömer Fatih Sayan, "Sosyal medya platformu X'te yaşanan erişim sorunu küresel ölçekte devam etmekte olup, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Operasyon Merkezimiz süreci yakından takip ediyor." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Murat Özkaya'nın sahibi olduğu 8 şirket ile Eyüpspor'a kayyum atandı
İstanbul Valiliğinden hafta sonu için karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı
Bolu Dağı ve Trakya'da kar yağışı etkili oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD heyetini kabul etti
Antalya'da beslediği köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan'dan X'te yaşanan erişim sorununa ilişkin açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan'dan X'te yaşanan erişim sorununa ilişkin açıklama

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet