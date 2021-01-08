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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan: TikTok da Türkiye'ye temsilci atayacağını açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, TikTok'un da Türkiye'ye temsilci atayacağını açıkladığını belirtti.

Arife Yıldız Ünal   | 08.01.2021
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan: TikTok da Türkiye'ye temsilci atayacağını açıkladı

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, VK ve YouTube'un ardından bugün gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde TikTok'un da temsilci atayacağını açıkladığını bildirerek, "Temennimiz diğer sosyal ağ sağlayıcıların da bir an önce temsilcilerini bildirmeleri ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri." ifadesini kullandı.

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