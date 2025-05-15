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Konya’nın Kulu ilçesinde 5.2 deprem meydana geldi. AFAD, saat 15.46'da merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. -VTR- Ankara ve çevre illerde de hissedilen bir deprem meydana geldi.
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Teknoloji

AB'den TikTok'a suçlama

Avrupa Birliği (AB), sosyal medya platformu TikTok'u Birlik içerik kurallarını ihlal etmekle suçladı.

Ata Ufuk Şeker  | 15.05.2025 - Güncelleme : 15.05.2025
AB'den TikTok'a suçlama

Brüksel

AB Komisyonu, TikTok reklam deposunun Dijital Hizmetler Yasası'nı (DSA) ihlal ettiği yönünde ön bulgular olduğunu açıkladı.

Açıklamada, AB kuralları kapsamında TikTok'un reklam deposunu yayımlama yükümlülüğü olduğu anımsatılarak, şirketin bunu yerine getirmediği ifade edildi.

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Reklam deposunun yayımlanmasının araştırmacılar ve sivil toplum için dolandırıcılık ile sahte reklamları tespit etmek açısından kritik öneme sahip olduğuna işaret edilen açıklamada, "Komisyon, TikTok'un reklamların içeriği, reklamların hedeflediği kullanıcılar ve reklamlar için kimin ödeme yaptığı hakkında gerekli bilgileri sağlamadığını tespit etti." değerlendirmesi yapıldı.

AB Komisyonunun ön bulgularının teyit edilmesi halinde firmaya yönelik para cezası kesilmesi ve kurallara uyum emri gönderilmesi söz konusu olacak.

AB'nin teknoloji kuralları kapsamında Avrupa'da faaliyet gösteren büyük şirketler ve dijital platformların katı kurallara uyması gerekiyor.

AB, kural ihlalinde bulunan dijital platformlara küresel cirolarının yüzde 6'sına varacak seviyede para cezaları uygulayabiliyor.

İhlallerin tekrarı durumunda söz konusu dijital platformların AB'deki faaliyetine son verilebiliyor.


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