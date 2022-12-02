Dolar
18.64
Euro
19.62
Altın
1,802.49
ETH/USDT
1,279.50
BTC/USDT
16,959.00
BIST 100
4,993.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

Twitter, Kanye West'in hesabını kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle askıya aldı

Sosyal medya şirketi Twitter, ABD'li rapçi Kanye West'in hesabını, platformun kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yeniden askıya aldı.

Mehmet Alaca   | 02.12.2022
Twitter, Kanye West'in hesabını kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle askıya aldı

Ankara

Twitter'ın sahibi Elon Musk, "Elimden gelenin en iyisini yaptım. Buna rağmen şiddete teşvik yasağımızı yeniden ihlal etti. Hesap askıya alınacak." dedi.

Platform, West'in hesabını askıya almadan önce bir tweetini de kısıtladı.

Antisemitik yorum yapması üzerine eleştirilere maruz kaldı

Ekimde yasal olarak adını "Ye" olarak değiştiren rapçi, sosyal medyadaki antisemitik açıklamaları nedeniyle Twitter ve Instagram'ın hesabını askıya almasından kısa süre sonra "sağcı" sosyal medya şirketi Parler'ı satın alma kararı almıştı.

Ye, geçen haftalarda bir TV programında, aşırı sağcı komplo teorisyeni Alex Jones ile yaptığı röportajda, Hitler'i övmek de dahil olmak üzere, bir dizi antisemitik yorumları nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı.

Ye, röportajda, "Nazilerin yanında 'kötü' kelimesinin kullanılmasından hoşlanmıyorum. Yahudileri seviyorum ama Nazileri de seviyorum." demişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Samsun'da limanda atık yağ tankında meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı
Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi başladı
İş ararken mesajlaştığı işverene hakaret ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı
Sağlık çalışanlarından motosiklet sürücülerine gönüllü eğitim
Engelli memurlara TOKİ konutları için 'faizsiz kredi' talebi

Benzer haberler

Twitter, Kanye West'in hesabını kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle askıya aldı

Twitter, Kanye West'in hesabını kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle askıya aldı

AB, Musk'ı Twitter'daki dezenformasyon konusunda uyardı

Musk, Apple'ın Twitter uygulamasını kaldırmayacağını duyurdu

Twitter, askıya alınan hesapları açmaya başladı

Twitter, askıya alınan hesapları açmaya başladı
Elon Musk, Apple'ın pazar gücüne savaş açtı

Elon Musk, Apple'ın pazar gücüne savaş açtı
Elon Musk, Twitter'ın 'ifade özgürlüğünü kısıtlamasına' ilişkin dosyaları yayımlayacak

Elon Musk, Twitter'ın 'ifade özgürlüğünü kısıtlamasına' ilişkin dosyaları yayımlayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet