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Teknoloji, Türkİye Uzayda

Tuva Cihangir Atasever'in uzay uçuşu 10 ildeki TÜBİTAK bilim merkezlerinden canlı izlenecek

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in uzay seferi 10 ildeki TÜBİTAK bilim merkezlerinden canlı olarak takip edilebilecek.

Zeynep Duyar, Sevgi Ceren Gökkoyun  | 08.06.2024 - Güncelleme : 08.06.2024
Tuva Cihangir Atasever'in uzay uçuşu 10 ildeki TÜBİTAK bilim merkezlerinden canlı izlenecek

Ankara/New Mexico

TÜBİTAK'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Atasever'in Yörünge Altı Araştırma Misyonu kapsamında yapılacak yayına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yörünge Altı Araştırma Misyonu'nu izlemek isteyen herkesi bekliyoruz. Ülkemizin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in yer alacağı uçuş özel yayını Aksaray, Ankara, Bursa, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Samsun'da bulunan bilim merkezlerimizde canlı olarak takip edilebilecek."

Son hazırlıklar yapılıyor

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in de içinde yer alacağı "Galactic 07 uzay uçuşu" için hazırlıklar son aşamasına geldi.

Uçuşu gerçekleştirecek Virgin Galactic firması, X sosyal medya hesabından, "Galactic 07" misyonu hazırlıklarına ilişkin bilgi verdi.

Paylaşımda, "Galactic 07 uzay uçuşu" için hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiği belirtilerek, kalkışın yerel saatle 08.30'da (TSİ 17.30) yapılmasının planlandığı kaydedildi.

Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever'in de içinde olacağı Virgin Galactic'e ait "VSS Unity" yörünge altı aracını taşıyan uçak, New Mexico'daki Spaceport tesisinden havalanacak.

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