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Teknoloji

Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı Kargı 'EFES-2022 Tatbikatı'nda ortaya çıktı

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen yeni kamikaze insansız hava aracı (İHA) Kargı, "EFES-2022 Tatbikatı" kapsamında ilk kez görücüye çıktı.

Göksel Yıldırım   | 06.06.2022
Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı Kargı 'EFES-2022 Tatbikatı'nda ortaya çıktı Fotoğraf: Göksel Yıldırım - AA

İzmir

Lentatek, EFES-2022 Tatbikatı kapsamında yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği İHA'ları sergiliyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları kapsamında TÜBİTAK desteği ile Lentatek tarafından başlatılan Kargı Projesi, ilk kez ortaya çıktı.

Türk savunma sanayisi için birçok ilki barındıran Kargı Projesi, düşman entegre hava savunmasında yer alan radarları ve düşmanın satıhtan havaya silah sistemlerini baskı altına alıp tahrip edebilme özelliğine sahip bulunuyor. Lentatek, tamamladığı altyapı hazırlıklarıyla Kargı’nın seri üretimi için de gün sayıyor.

Hava aracı, yer sistemleri, seyrüsefer ve otomatik uçuş kontrol sistemi tasarımı ve üretimi ile sistem yazılımı aynı zamanda proje yürütücüsü olan Lentatek tarafından hayata geçirilen Kargı Projesi yerli ve milli çözümlerle seri üretime yaklaşıyor.

Lentatek’in milli ve yerli olarak geliştirdiği hava aracı ve yer sistemleri ile ilk başarılı uçuşunu 2018'de gerçekleştiren Kargı’nın yabancı menşeili bileşenlerini yerlileştirme çalışmaları sonucunda RF arayıcı başlık ve tahrip sistemine ek olarak, uçuş motoru, fırlatma motoru (roket motoru), link sistemi, pervane ve yakıt tankı gibi alt sistemleri de tamamen yerli olarak geliştirildi.

Kargı Projesi, Lentatek öncülüğünde ASELSAN, TÜBİTAK SAGE ve TEI iş birliği ile yürütülüyor.

Yoğun bir Ar-Ge çalışması sonucunda tasarlanan Kargı, maliyet ve zaman avantajları ile Türk Silahlı Kuvvetlerine güç katacak.

Kargı, düşman entegre hava savunmasındaki radarların ve düşmanın satıhtan havaya silah sistemlerinin baskı altına alınması ve tahrip edilmesi amacıyla TÜBİTAK desteğiyle, yerli ve milli kaynaklarla geliştirildi.

Hava aracı, roket motoru sayesinde aynı zamanda saklama kutusu olarak kullanılan kanisterlerden fırlatılıyor. Düşman hava sahasında uzun süre gezinerek, hava savunma radarlarını pasif kalmaya zorlayan hava aracı, üzerindeki RF arayıcı başlık ve tahrip sistemi ile hedefi bulup başarıyla imha edebilecek.

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