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Teknoloji, Savunma sanayisi, IDEF 2025

STM yeni nesil çözümlerini IDEF 2025'te tanıtıyor

STM, "dikey-iniş kalkış yapan taktik İHA STM VTOL" ile zırh delici harp başlığı ve fiber optik kabloyla donattığı "milli kamikaze dron KarguFPV"yi 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) tanıtıyor.

Uğur Aslanhan  | 25.07.2025 - Güncelleme : 25.07.2025
STM yeni nesil çözümlerini IDEF 2025'te tanıtıyor

İstanbul

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda, KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) devam ediyor.

STM'den yapılan açıklamaya göre, şirket, taktik İHA sistemleri alanındaki yeni ürünlerini IDEF 2025'te tanıtmaya devam ediyor.

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STM, bu kapsamda dikey iniş ve kalkış kabiliyetine sahip yeni nesil VTOL İHA'sını IDEF'te ilk kez görücüye çıkardı. Havada uzun kalış süresi, farklı tipte mühimmat ve yüksek faydalı yük kapasitesiyle askeri ve sivil görevler için sahada yerini alan VTOL İHA, IDEF'te ilk kez sergilendi.

"STM VTOL konseptimiz çok yönlü görevleri yerine getirecek"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, taktik İHA alanında önemli çalışmalara imza attıklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Taktik İHA ürünlerimizde de sahanın gerekliliğine uyum sağlayacak konsept bir çalışmayı hayata geçirdik. Pist ihtiyacını ortadan kaldıran ve uzun süreli görevlerde sahaya üstünlük kazandıran STM VTOL çözümümüz, 10 kilograma kadar faydalı yük taşıma kapasitesi ve çok yönlü görev kabiliyetleriyle askeri operasyonların yanı sıra afet, arama-kurtarma ve kritik lojistik görevlerde de kullanılabiliyor. Deniz araçlarından veya herhangi bir kara noktasından kalkış yapabileceksiniz. VTOL ürünümüz, FPV dron, 81 mm İHA mühimmatı veya akıllı mühimmatları bırakabilecek. Yerli ve milli çözümlerle yalnızca bugünün değil, yarının ihtiyaçlarını da karşılamaya devam ediyoruz."

KarguFPV, zırh delici harp başlığı ve fiber optik kabloyla sahada

STM, antipersonel harp başlığının ardından zırh delici harp başlığı ve fiber optik kabloyla donattığı milli kamikaze dron KarguFPV'yi de ziyaretçilerle buluşturdu.

Daha önce anti personel harp başlığıyla sahaya çıkan ve otonomiyle desteklenen hassas vuruş kabiliyetiyle göz dolduran KarguFPV, artık zırh delici harp başlığı sayesinde zırhlı araçlar ve korunaklı hedefler üzerinde de yüksek etki oluşturabilecek.

Sisteme entegre edilen fiber optik kablo sayesinde KarguFPV, elektromanyetik karıştırmalardan etkilenmeden görevini sürdürebilecek, böylece GPS veya RF sinyallerine bağımlı olmadan güvenli uçuş ve hedefleme gerçekleştirecek. Her iki sistemin de saha testleri tamamladı.

"Yeni özellikler KarguFPV'nin kullanım alanını genişletiyor"

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, KarguFPV'nin harp başlığı ve iletişim sistemlerini geliştirerek platformu çok yönlü bir çözüm haline getirdiklerini bildirdi.

Özellikle zırh delici mühimmat ve fiber optik kablo kabiliyetinin muharebe sahasında KarguFPV'nin kullanım alanını genişlettiğini kaydeden Güleryüz, "STM olarak değişen harp ortamına doğasına uygun, uyarlanabilir ve yerli çözümler sunmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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