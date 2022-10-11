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Teknoloji

Türkiye'nin yapay zeka uygulamaları Cenevre'de konuşuldu

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Medeniyetler İttifakı (UNAOC) ve ONUART Vakfı iş birliğinde Cenevre'de düzenlenen "Küresel Diyalog: İnsanlığın Dünyasına Doğru" etkinliğinde, Türkiye'nin yapay zeka uygulamalarını anlattı.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 11.10.2022
Türkiye'nin yapay zeka uygulamaları Cenevre'de konuşuldu

Ankara

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre, UNAOC ve ONUART Vakfı iş birliğinde Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde "Küresel Diyalog: İnsanlığın Dünyasına Doğru" başlıklı bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik, yapay zeka alanında ülkeler arası iş birliğinin artırılması ve deneyim paylaşımına ilişkin ortam oluşturulması amacıyla gerçekleştirildi.

TÜBİTAK Başkanı Mandal, etkinlik kapsamında yapay zekanın kamu sektöründeki uygulamalarına ilişkin düzenlenen oturumda, "Sürdürülebilir ve Akıllı Bir Gelecek İçin Yapay Zeka ile Birlikte Çalışmak ve Birlikte Başarmak" başlıklı sunum yaptı.

Sunumunda, özellikle kamu kurumları nezdindeki yapay zeka çalışmaları ve uygulamalarına ilişkin Türkiye'nin deneyimlerini aktaran Mandal, Türkiye'nin "Ulusal Yapay Zeka Stratejisi" ile "Yapay Zeka Teknolojisi Yol Haritası"na ilişkin bilgi verdi.

Mandal, küresel güçlüklerle baş edebilmek ve teknolojik dönüşümlerin getirdiği ivmeye ayak uydurabilmek için yeni bir yaklaşımın gerekli olduğunu belirterek, bu konuda iş birliğinden çok "birlikte iş yapma" modellerinin hayata geçirilmesinin tüm ülkeler için bir zorunluluk olduğunu bildirdi.

"Bu bilinçle, Türkiye'de yapay zeka alanı başta olmak üzere kilit teknolojilerde 'birlikte iş yapma' ve 'birlikte başarma' yaklaşımını esas alan, sonuç odaklı çözüm bulma süreçlerinin teşvik edilmesine odaklanıyoruz." ifadesini kullanan Mandal, yapay zekanın kilit rol oynadığı dijital dönüşüm sürecine daha insan merkezli baktıklarını vurguladı.

Mandal, birlikte çalışarak geleceğin çözümlerinin şekillendirilebileceğine ve yapay zekanın geliştirilmesinde açık verinin önemine dikkati çekerek, "Birleşmiş Milletler çatısı altında bunu sağlamaya yönelik fırsatların oluşturulması amacıyla her türlü iş birliğine ülke olarak hazır olduğumuzu ifade etmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

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