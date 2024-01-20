Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'yı taşıyan uzay aracının "kenetlenmesine" saatler kaldı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk milletinin gökyüzünün ötesindeki heyecanı yaşamaya, tarihi misyonda "kenetlenmeye" hazır olduğunu belirtti.
Ankara
Kacır, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu ile ilgili gelişmeleri paylaştı.
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Kacır, "Bugün öğle vakti saat 12.27'de ilk astronotumuz Alper Gezeravcı'yı da taşıyan uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Bugün öğle vakti saat 12:27’de ilk astronotumuz Alper Gezeravcı’yı da taşıyan uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlenmesini bekliyoruz.— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) January 20, 2024
Bu tarihi an, Taksim ve Kızılay meydanlarındaki planetaryumlarımızda ve bilim merkezlerimizde yaşanacak.
Herkes bu anları,… pic.twitter.com/Ehwlv03cf0
Bu tarihi anın, Taksim ve Kızılay meydanlarındaki planetaryumlarda ve bilim merkezlerinde yaşanacağına işaret eden Kacır, herkesin bu anları "http://axiom.space/live" internet adresi üzerinden de takip edilebileceğini kaydetti.
Kacır, "Milletimiz, gökyüzünün ötesindeki heyecanı yaşamaya, bu tarihi misyonda 'kenetlenmeye' hazır." değerlendirmesinde bulundu.
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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözü "İstikbal göklerdedir" oldu https://t.co/13VYtZN6Fh pic.twitter.com/BGgG7KZPMf— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) January 18, 2024