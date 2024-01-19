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Teknoloji, Türkİye Uzayda

Uzay yolculuğu başlayan Alper Gezeravcı ilk Türk astronot unvanını aldı

Hakan Çopur  | 19.01.2024 - Güncelleme : 19.01.2024
Uzay yolculuğu başlayan Alper Gezeravcı ilk Türk astronot unvanını aldı

Washington

Uzay yolculuğu başlayan Alper Gezeravcı, ilk Türk astronot unvanını aldı.

Türk Astronot Alper Gezeravcı’nın uzayda yapacağı 13 bilimsel deney

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