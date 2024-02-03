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Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon'un dönüşü 5 Şubat'a ertelendi

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon Uzay Aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin Dünya'ya dönüşü, Florida kıyısında hava durumunun uygun olmaması nedeniyle 5 Şubat'a ertelendi.

Tuğba Altun  | 03.02.2024 - Güncelleme : 03.02.2024
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon'un dönüşü 5 Şubat'a ertelendi

Ankara

SpaceX, X sosyal medya hesabından Ax-3 ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılışının ertelendiğine dair açıklama yaptı.

Açıklamada Florida kıyısındaki hava durumunun uygun olmaması nedeniyle Dragon ve Ax-3 ekibinin 5 Şubat'tan önce ISS'ten ayrılmayacağı ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, ekiplerin ISS'ten ayrılış planlarına ilişkin hava koşullarını gözlemlemeye devam edecekleri belirtildi.

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