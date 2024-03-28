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Teknoloji

Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, Uşak'ta gençlerle buluştu

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uşak Üniversitesi'nde gençlerle bir araya geldi.

Mehmet Çalık  | 28.03.2024 - Güncelleme : 28.03.2024
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, Uşak'ta gençlerle buluştu

Uşak

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uşak Üniversitesi'nde gençlerle bir araya geldi.

Gezeravcı, Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla düzenlenen "Gençlik Buluşması"nda, Türkiye Milli Uzay Programı ve insanlı ilk uzay misyonunu anlattı.

Ülkenin 100 yıllık tarihinde akamete uğrayan birçok hikayeye şahitlik edildiğini belirten Gezeravcı, "Dünyanın başka milletlerinin insanlarıyla aynı işleri, belki daha iyilerini yapabilecek potansiyele sahip olduğumuz halde, sürekli belki içimizde, etrafımızda 'yapamazsın', 'edemezsin', 'başaramazsın' diyen insanların varlıkları sebebiyle, başarabileceğimiz işlerden geri kaldık." ifadesini kullandı.

Gezeravcı, astronotluğa başvuru sürecine, katıldıkları testler ve aldıkları eğitimlere değindi.

Ülkenin adım atacağı her projede en büyük teminatının, gücünün gençlerden geldiğini, gençliğin büyük bir zenginlik olduğunu vurgulayan Gezeravcı, şöyle devam etti:

"Yürüdüğünüz bir yolda, çıktığınız herhangi bir başarı hedefinde etrafınızda size bu işi yapamayacağınızı, bu işin başarılamayacağını, çok zor olduğunu ısrarla söyleyen, sizi bu yoldan saptırmaya çalışan insanlar olursa, yapacağınız en iyi iş, sırtınızı dönüp zihninizde koyduğunuz hedefe yürümek. Lütfen kimsenin damarlarınızda dolaşan potansiyeli sorgulamasına ve hak ettiğiniz öz güveni ayak altına almasına müsaade etmeyin."

"Gurur duyulacak bir görevi tamamlayarak geri geldik"

Alper Gezeravcı, uzayda özgün deneyler yaptığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu ülkenin parlak zihinlerinin, değerli bilim insanlarının ortaya koyduğu 13 çalışmayı, herhangi bir aksaklık olmaksızın tamamlama imkanı bulduk. Türkiye Cumhuriyeti olarak, uzaya kendi insanını gönderebilmiş ve orada bilim çalışmaları gerçekleştirebilmiş 22. ülkeyiz. Bizden önce bu işi yapmış, uzaya erişmiş, çeşitli çalışmaları gerçekleştirmiş 21 ülkenin yaptığının aynısını yaparak da biz buradan yine bir şey öğrenebilirdik. Ama gururla söylüyorum, bu ülkenin bilim insanları sayesinde bilim alanında özgün çalışmalarla, ülkemizin 100 yıllık tarihinde hakikaten gurur duyulacak bir görevi tamamlayarak geri geldik."

Gezeravcı, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.

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