Dolar
35.27
Euro
36.87
Altın
2,617.11
ETH/USDT
3,494.10
BTC/USDT
98,243.00
BIST 100
9,855.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kazakistan'da yolcu uçağı düştü - VTR
logo
Teknoloji

Türkiye Uzay Ajansı uluslararası faaliyetlerinde şirketleşebilecek

Türkiye Uzay Ajansının (TUA), uydu, fırlatma araç ve sistemleri, hava araçları, simülatörler, uzay platformları dahil, uzay ve havacılıkla ilgili her türlü ürünün geliştirilebilmesi amacıyla yurt içi ve dışında şirketleşebilmesinin önü açıldı.

Zeynep Duyar  | 25.12.2024 - Güncelleme : 25.12.2024
Türkiye Uzay Ajansı uluslararası faaliyetlerinde şirketleşebilecek

Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, TUA, uydu, fırlatma araç ve sistemleri, hava araçları, simülatörler, uzay platformları dahil, uzay ve havacılıkla ilgili her türlü ürün, teknoloji, sistem, tesis, araç ve gereçlerin tasarımı, üretimi, entegrasyonu ve gerekli testlerinin yapılmasını sağlamak amacıyla yurt içinde ve dışında tesis, AR-GE merkezi veya test merkezi kurabilecek. Ayrıca, kurum, ulusal veya uluslararası plan, proje ve çalışmalar yapılması veya yaptırılması amacıyla uluslararası işbirliklerine gidebilecek.

Kararnameyle Ajansın görev alanı ve faaliyetleri kapsamında, uzay ve havacılık teknolojileri ve sistemleri alanında Cumhurbaşkanı onayıyla yurt içinde ve dışında özel hukuk hükümlerine tabi şirket kurmasının, kurulmuş şirketlere ortak ve buralarda imtiyazlı pay sahibi olmasının, şirket satın almasının ve sahip olduğu şirketleri veya hisselerini devretmesinin önü açıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 113 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
MİT, terör örgütü PKK/KCK’nın sözde sorumlularından Fırat Serihan'ı etkisiz hale getirdi
Balıkesir'de okul servisi ile tırın çarpışması sonucu 26 kişi yaralandı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 16 sözleşmeli personel alacak
Ümraniye'de bir dairede patlama meydana geldi

Benzer haberler

Türkiye Uzay Ajansı uluslararası faaliyetlerinde şirketleşebilecek

Türkiye Uzay Ajansı uluslararası faaliyetlerinde şirketleşebilecek

Türkiye uyduda küresel markalar çıkarmak için düğmeye bastı

Güney Kore üçüncü casus uydusunu başarıyla uzaya fırlattı

Türkiye'nin iletişimdeki gücü Türksat 5B, uzayda 3. yılını doldurdu

Türkiye'nin iletişimdeki gücü Türksat 5B, uzayda 3. yılını doldurdu
Çin, PIESAT-2 uydularını fırlattı

Çin, PIESAT-2 uydularını fırlattı
Uydudan takip edilen Kafkas vaşağı, 6 aydır ormanın derinliklerinde zaman geçiriyor

Uydudan takip edilen Kafkas vaşağı, 6 aydır ormanın derinliklerinde zaman geçiriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet