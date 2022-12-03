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Teknoloji

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ayaklarını yerden kesti

Baykar’ın kendi öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, teker kesme testinde ayaklarını yerden kesti.

Elif Ferhan Yeşilyurt   | 03.12.2022
Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ayaklarını yerden kesti

İstanbul

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar resmi Twitter hesabından paylaştığı tweette, Bayraktar Kızılelma'nın teker kesme testinden video paylaşarak, "Zor tutuyoruz… Bayraktar #KIZILELMA teker kesme testinde ayaklarını yerden kesti. Az kaldı inşallah… Having a hard time keeping #KIZILELMA on the ground..." ifadelerini kullandı.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da paylaştığı tweette, "Kritik bir eşiği daha aştık! Yüzde 100 #Baykar öz sermayesiyle milli ve özgün olarak geliştirdiğimiz Bayraktar #KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı, havacılık tarihimiz için dönüm noktası olacak... #MilliTeknolojiHamlesi" değerlendirmesinde bulundu.

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