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Teknoloji

Türkiye Drone Şampiyonası finalinin ikinci etabı İzmir'de yapılacak

TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Türkiye Drone Şampiyonası Final Yarışı'nın ikinci etabı, 7-8 Ağustos'ta İzmir'in Bergama ilçesinde gerçekleştirilecek.

Halil Fidan   | 04.08.2021
Türkiye Drone Şampiyonası finalinin ikinci etabı İzmir'de yapılacak Fotoğraf: Suat Öztürk/AA

İzmir

Türkiye Hava Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Teknofest ve Pilot Event tarafından Asklepion Antik Kenti'nde organize edilecek yarışlara, ilk etabı başarıyla tamamlayan 24 sporcu katılacak.

Yarışları sonucunda en iyi puanı alan 16 sporcu, TEKNOFEST 2021 kapsamında 21-22 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşecek olan Büyük Final'de yarışmaya hak kazanacak.

Türkiye Drone Şampiyonası Büyük Final yarışının birincisi, TEKNOFEST 2021 World Drone Cup’ta Türkiye'yi temsil edecek.

Büyük finalin ardından ilk 3’e giren sporculardan oluşturulacak Türkiye Drone Milli Takımı da gelecek yıl düzenlenecek uluslararası yarışlarda Türkiye'yi temsil etme hakkına sahip olacak.




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