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Teknoloji, Yapay zeka

Türkiye, Çin ile "tıpta yapay zeka" ve "tarım" projelerinde işbirliği yapacak

TÜBİTAK ile Çin Ulusal Doğal Bilimler Vakfı işbirliği kapsamında kanser ve manyetik rezonans görüntüleme alanlarında yapay zeka kullanımının yanı sıra sürdürülebilir tarım araştırma projeleri de desteklenecek.

Zeynep Duyar  | 25.03.2025 - Güncelleme : 25.03.2025
Türkiye, Çin ile "tıpta yapay zeka" ve "tarım" projelerinde işbirliği yapacak

Ankara

TÜBİTAK ile Çin Ulusal Doğal Bilimler Vakfı (NSFC), kanser ve manyetik rezonans görüntüleme alanlarında yapay zeka kullanımının yanı sıra tarımda sürdürülebilirlik için geliştirilecek ortak araştırma projelerine destek için işbirliği gerçekleştirecek.

AA muhabirinin TÜBİTAK'tan edindiği bilgiye göre, TÜBİTAK ve NSFC tarafından ortak araştırma projelerine yönelik 2025 yılı ikili işbirliği çağrısı yayımlandı.

Çağrıyla iki ülkenin bilim insanları arasında üç alanda işbirliği yapılması planlanıyor.

Bu alanlardan biri "kanser immünoterapisi ve klinik translasyonel araştırmayı" kapsıyor. İki ülke araştırmacıları onkoloji için büyük veri ve yapay zeka çalışmaları gerçekleştirecek. Kanser immünoterapisi, bağışıklık sisteminin daha iyi çalışmasını sağlayacak adımları kapsıyor. Kanser hücrelerinin büyümesini önleyen ve yıkımını sağlayan ilaç ve aşılardan antikorlara kadar çeşitli tıbbi desteklerin geliştirilmesini hedefleyen projeler, çağrı kapsamında değerlendirilecek.

İkinci işbirliği alanı "manyetik rezonans görüntüleme ve ultrasonik tıp" olacak. Bu kapsamda, tıbbi görüntüleme için büyük veri ve yapay zekadan da yararlanılması öngörülüyor. Üç boyutlu ayrıntılı anatomik görüntüler elde edilmesini sağlayan görüntüleme teknolojisi olarak bilinen manyetik rezonans teknolojilerinin geliştirilmesi başta olmak üzere bu alana yönelik Türk ve Çinli bilim insanlarının geliştireceği projeler çağrı kapsamında olacak.

Yeşil ve sürdürülebilir tarım için işbirliği

Üçüncü işbirliği alanı da "yeşil ve sürdürülebilir tarım" olarak belirlendi. Türkiye, bu alanda Avrupa Birliği ile de ortak çalışmalar yapıyor. Yeşil Mutabakat kapsamında iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik kaybı karşısında gıda güvenliğini sağlamak, AB gıda sisteminin çevresel ve iklim ayak izini azaltmak, tarladan sofraya rekabetçi sürdürülebilirliğe doğru küresel bir geçişe öncülük etmek için çalışmalar gerçekleştiriliyor. TÜBİTAK ile NSFC arasındaki işbirliğiyle iki ülke bilim insanlarının da bu projelere odaklanması sağlanacak.

Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türkiye'deki bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Çin'de çalışan bilim insanlarıyla proje ortağı olarak anlaşmaları gerekiyor. Tek taraflı proje başvuruları kabul edilmeyecek.

30 Mayıs saat 23.59'a kadar açık kalacak çağrı kapsamında, TÜBİTAK'a yapılacak proje başvurularının Elektronik Başvuru Sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Projeler bekleniyor

Proje üst limitleri, finansmana uygun olan Türk ortaklar için genel giderler hariç 3 milyon lira, fon almaya uygun Çinli ortaklar içinse yaklaşık 5 milyon lira (1 milyon yuan) olarak belirlendi.

İşbirliği kapsamında 8 projeye fon sağlanması planlanıyor. Projelerin süresi en fazla 36 ay olacak. Türk ortaklar için, desteklenen her ortak araştırma projesinde uluslararası ziyaretlerin toplam süresi yılda 60 günü geçemeyecek.

Araştırmacı gönderen taraf, seyahat, konaklama ve harcırahlarla ilgili tüm maliyetleri kendi yönetmeliklerine göre karşılayacak.

Proje teklifleri bilimsel ve teknolojik mükemmellik, metodoloji, proje yönetimi, ikili işbirliğinin önemi ve etki kriterlerine göre değerlendirilecek.

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