TÜBİTAK 27 proje personeli istihdam edecek
TÜBİTAK, araştırmacı ve AR-GE teknisyeni kadroları için 27 kişi alacak.
Ankara
TÜBİTAK'ın ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsünde (RUTE) 24, TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezinde (ULAKBİM) 3 proje personeli (araştırmacı ve AR-GE teknisyeni) istihdam edilecek.
Başvurular 13 Aralık 2023'te sona erecek. Müracaatlar için gerekli koşullar ve süreçler kurumun internet sayfası ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumunun sitelerinde yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.