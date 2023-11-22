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Teknoloji

TÜBİTAK 27 proje personeli istihdam edecek

TÜBİTAK, araştırmacı ve AR-GE teknisyeni kadroları için 27 kişi alacak.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 22.11.2023 - Güncelleme : 22.11.2023
TÜBİTAK 27 proje personeli istihdam edecek

Ankara

TÜBİTAK'ın ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsünde (RUTE) 24, TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezinde (ULAKBİM) 3 proje personeli (araştırmacı ve AR-GE teknisyeni) istihdam edilecek.

Başvurular 13 Aralık 2023'te sona erecek. Müracaatlar için gerekli koşullar ve süreçler kurumun internet sayfası ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumunun sitelerinde yer alıyor.

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