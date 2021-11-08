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Teknoloji

TOGG'da son durum Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki toplantıda ele alındı

TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Hazine ve Maliye Bakanı Elvan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın da katılımıyla gerçekleşen toplantıda, TOGG Projesi'nde gelinen son noktanın paydaşlarla istişare edildiği aktarıldı.

Abdulselam Durdak   | 08.11.2021
TOGG'da son durum Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki toplantıda ele alındı

İstanbul

TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla gerçekleşen toplantıda Türkiye'nin Otomobili'nde gelinen son noktanın istişare edildiği bildirildi.

TOGG'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hazine ve Maliye Bakanı Sn.@lutfielvan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. @Varank ile projemizde gelinen noktayı ve 2022 planlamamızı istişare ettik." ifadelerine yer verildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda gerçekleşen söz konusu toplantıya, Elvan ve Varank'ın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve bazı TOGG yönetim kurulu üyelerinin katıldığı görüldü.

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