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Togg, yeniden "Great Place to Work" sertifikası kazandı

Great Place to Work Enstitüsü tarafından yapılan "Çalışan Deneyimi Araştırması"nda, Togg, Trugo ve Siro ekiplerinin kurum kültürü açısından ortak noktaları ise ekiplerin şirketlerine duyduğu gurur ve takım ruhu oldu.

Elif Ferhan Yeşilyurt   | 03.02.2023
Togg, yeniden "Great Place to Work" sertifikası kazandı

İstanbul

Togg, grup şirketleri Siro ve Trugo birlikte kurum kültürü konusunda küresel ve bağımsız bir otorite olan Great Place to Work Enstitüsü'nün düzenlediği çalışan deneyimi araştırmasında, kendi çalışanlarının yaptığı değerlendirmeler sonucunda "Great Place to Work" sertifikasını üst üste ikinci kez almaya hak kazandı.

Togg açıklamasına göre, insan ve güven odağında inşa ettiği başarılı kurum kültürünü, 2021 yılında aldığı "Great Place to Work" sertifikası ile ispatlayan Togg, Great Place to Work Enstitüsü tarafından Togg, Trugo ve Siro çalışanları arasında yapılan değerlendirme ile aynı sertifikayı üst üste ikinci kez almaya layık görüldü.

Enstitü tarafından yapılan "Çalışan Deneyimi Araştırması"nda, Togg, Trugo ve Siro ekiplerinin kurum kültürü açısından ortak noktaları ise ekiplerin şirketlerine duyduğu gurur ve takım ruhu oldu.

Uluslararası alanda kurum kültürü konusunda otorite olan, 5 kıtada ve 60’tan fazla ülkede araştırmalar yapan Great Place to Work Enstitüsü, gerçekleştirdiği çalışan deneyimi araştırmasında güvenilirlik, saygı, hakkaniyet, takım ruhu ve gurur konularını temel kriter olarak alıyor. Bu konular etrafında ortak sonucu ise çalışanların şirkete duyduğu güveni ve memnuniyeti ölçen "güven endeksi" sonuçları belirliyor.

Dünya çapında 100 milyonu aşkın çalışan bağlılığı anketinden derlenen verilerle desteklenen çalışma, Togg'un yüksek güven kültürüne sahip bir iş yeri olduğunu gösteriyor.

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