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Teknoloji

TikTok moderatörü 'psikolojik travma' yaşadığı gerekçesiyle şirkete dava açtı

Eski bir TikTok içerik moderatörü, "sürekli travmatik video içeriğine maruz kalması" sebebiyle zihinsel sağlığını koruyamadığını iddia ederek şirkete dava açtı.

Saadet Firdevs Aparı   | 30.12.2021
TikTok moderatörü 'psikolojik travma' yaşadığı gerekçesiyle şirkete dava açtı

Ankara

BBC'nin haberine göre, şirketin eski moderatörlerinden Candie Frazier, günde 12 saate kadar "aşırı ve çarpıcı şiddet" içeren videoları incelediğini ve bu sebeple anksiyete, depresyon ve travma sonrası stres bozukluğu da dahil olmak üzere "önemli psikolojik travmalar" yaşadığını ileri sürdü.

Fraizer, hem TikTok'a hem de Çinli ana şirket Bytedance'e dava açtı.

Günde yüzlerce videoyu incelemesi gerektiğini kaydeden Frazier, moderatörlük görevindeyken cinsel saldırı, yamyamlık, soykırım, toplu katliamlar, çocukların cinsel istismarı ve hayvanların sakat bırakılması gibi sansasyonel içerikler izlediğini söyledi.

Frazier, izlediği bu içerikler yüzünden zihin sağlığını koruyamadığını savundu.

Dava dosyasında Frazier, 12 saatlik vardiyada moderatörlere ilk dört saatlik çalışmanın ardından 15 dakika, ardından iki saatte bir 15 dakika ara verildiğini ve yemek molası olmadığını iddia etti.

Frazier, TikTok'un standartları karşılamadığını, güvenli bir çalışma ortamı sağlamadığını ve bu nedenle California'daki iş yasalarını ihlal ettiğini iddia etti.

Dava hakkında yorum yapmayan TikTok, firmanın çalışanlar için "özenli bir çalışma ortamı" sunmak için uğraştığını belirtti.

Şirketten yapılan açıklamada, "Güvenlik ekibimiz, TikTok platformunu ve topluluğunu korumaya yardımcı olma amacıyla üçüncü taraf firmalarla ortaklık yapıyor. Moderatörlerin zihinsel ve duygusal olarak desteklendiklerini hissetmeleri için bir dizi sağlıklı yaşam hizmeti üzerinde çalışmaya devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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