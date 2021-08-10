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Teknoloji

TikTok 2020'nin en çok indirilen uygulaması oldu

TikTok, 2020 yılında dünyada en çok indirilen uygulama oldu.

Ekip   | 10.08.2021
TikTok 2020'nin en çok indirilen uygulaması oldu

Ankara

BBC'nin haberine göre, dijital analitik şirketi App Annie, Çin'in video paylaşım uygulaması TikTok'un, 2020'de Facebook Messenger'ın önüne geçerek en çok indirilen uygulama unvanını kazandığını açıkladı.

TikTok'un, listede dünyada en çok indirilen ilk 5 uygulamada, Facebook'un sahip olmadığı tek platform olduğuna işaret edildi.

En çok indirilen ilk 5 uygulama arasında WhatsApp, Instagram ve Facebook Messenger bulunuyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2020'de ülkede yeni TikTok yüklemelerini yasaklamak için başkanlık emri çıkarmıştı.

TikTok'un ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğunu savunan Trump yönetimi, Çin'in bu sayede kullanıcı verilerine ulaştığını ileri sürmüştü.

Şirket bu iddiaları defalarca yalanlamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, ocak ayında göreve gelmesinin ardından Trump'ın söz konusu emrini kaldırmıştı.

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