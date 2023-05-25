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Teknoloji

THY, "Flight Tracker" dijital küresini yolcuların kullanımına sundu

Türk Hava Yolları (THY), dijital kanalların farklı ve keyif verecek yönlerine vurgu yapılmasının amaçlandığı "Flight Tracker" dijital küresini, Özel Yolcu Salonu'nda (Business Lounge) misafirlerinin kullanımına sundu.

Kenan Irtak  | 25.05.2023 - Güncelleme : 25.05.2023
THY, "Flight Tracker" dijital küresini yolcuların kullanımına sundu Fotoğraf: İsa Terli/AA

İstanbul

"Flight Tracker" dijital küresinin yolcuların kullanımına sunulması dolayısıyla İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Giden Yolcu Terminali'ndeki Business Lounge'da tören düzenlendi.

THY Pazarlama Başkanı Arif Ali Gezmişoğlu, burada yaptığı konuşmada, dijitalleşmenin büyük bir hızla ilerlediğini, THY'nin de uçaklarını müşteri beklentilerine göre modernize ettiğini ve dijital kanallarını daha kullanıcı dostu hale getirdiklerini söyledi.

Bunların yanı sıra yolculara farklı deneyimler de sunduklarını belirten Gezmişoğlu, "Bu doğrultuda geçtiğimiz yıl bu salonda açılışını yaptığımız Hezarfen uçuş deneyiminin yolcularımız tarafından büyük ilgi görmüş olması da bizi ayrıca mutlu etti. Bu motivasyonun sonucu olarak ortaya çıkan interaktif Flight Tracker kürede uçaklarımızın anlık konumunu, bilgilerini, güncel uçtuğu noktaları, bu destinasyonlarda uçuş frekanslarını ve Miles&Smiles ayrıcalıklarıyla birlikte anlık hava durumu bilgelerini nokta bazında yolcularımız bulabiliyor." diye konuştu.

Konuşmasının ardından Gezmişoğlu ile diğer THY yöneticileri kurdele ve pasta kesti.

Tören, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Flight Tracker dijital küresi

Flight Tracker dijital küresi ile yolcular, THY'nin uçaklarının anlık konumlarını, uçulan destinasyonları, anlık hava durumunu takip edebilecek ve uçuş bilgileri, Miles&Smiles üyeliği gibi birçok farklı özelliğin de kullanımını deneyimleyebilecek.

Yoğun pazar araştırmaları sonucunda tespit edilerek yolcuların beğenisine sunulan bu teknoloji, uçuş yapılan destinasyon ve canlı uçuş bilgileriyle donatılarak, sadece THY'ye özel bir ara yüz tasarımıyla canlıya alındı.

THY, Hezarfen Uçuş Simülatörü, konsol oyunları, golf alanı ve çocuk oyun alanlarıyla misafirlerin eğlenerek zaman geçirdikleri Business Lounge'a Flight Tracker dijital küresini de ekleyerek hizmet anlayışında çıtayı yükselti.

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