Telekomünikasyon şirketleri "Ulusal 5G Ürün Stratejileri"ni değerlendirdi
İstanbul'da düzenlen 4. Mobilefest Teknoloji Fuarı ve Kongresi'nde telekomünikasyon şirketleri "Ulusal 5G Ürün Stratejileri" oturumunda şirketlerin 5G stratejilerini anlattı.
İstanbul
HIS Fuarcılık Hizmetleri (ExpoHIS) tarafından; Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) ve Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) stratejik ortaklığı ve Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) desteğiyle düzenlenen 4. Mobilefest Teknoloji Fuarı ve Kongresi, İstanbul Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı.
Fuarda düzenlenen "National 5G Product Strategies" (Ulusal 5G Ürün Stratejileri) oturumunda konuşan Turkcell Strateji Direktörü Tolga Kılıç, Turkcell'in bu yıl 30. yılını kutladığını belirterek, "Turkcell, bu 30 yıllık dönemde bir telekom şirketi olmanın ötesinde her zaman bir teknoloji şirketi olmayı hedefleyen bir şirket." dedi.
5G teknolojisi ile ilgili çalışmalarını da anlatan Kılıç, "2020 yılında 5G ile maç canlı yayını yapmışız. Yani operatörler tarafından bakarsanız aslında bunu 'nerede kullanabiliriz?' 'nasıl kullanabiliriz?' ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Otonom robot kullanımı, tırların gümrük kapılarında kontrolü ve havaalanlarında da çok hızlı bir deneyim sunuyoruz şu anda." diye konuştu.
Kılıç, 5G konusunda Türkiye'nin çok geç kalmadığını vurgulayarak, 5G için artık zamanın geldiğini söyledi. Kılıç, şunlara dikkati çekti:
"Bakan beyin de geçen sene bu işin nasıl olması konusunda bir yol haritasının açıklanacağına dair beyanı vardı. Orada pilot uygulama ve bölgesel tahsis, yani endüstriyel uygulamalara, vurgu yapıldı. Bütün 'Türkiye'yi aynı anda kapsayacağımız bir şeyden ziyade nerede nasıl işimize yarayacaksa bunu en doğru nasıl kullanabileceksek o şekilde kullanalım' mesajını çıkardığımız bir beyan oldu. Biz de tamamen aslında mutabıkız. Bunun sektörün beklentileriyle örtüştüğünü düşünüyorum. Bu yaz da tam donanımlı bir 5G testini birlikte yapıyor olacağız ve o hazırlıklarımızda önemli mesafe kat etmiş olacağız."
"Biz global deneyimimizi ve yerel deneyimimizi birleştirdik"
Vodafone Türkiye Regülasyon Direktörü Yaşar Tekdemir, yerlilik meselesinin sektörde uzun soluklu ve çok anlamlı bir konu olduğunun altını çizerek, bugün her ne kadar burada sektördeki tek yabancı sermaye şirketini temsil etseler de bir o kadar yerli olduklarına dikkati çekti.
Tekdemir, başından beri temel hedeflerinin sadece bunu sektör bakımından yükümlülük olarak görmek değil, ötesine geçen bir vizyon içinde bu meseleyi ele almak ve değerlendirmek olduğunu kaydetti.
Şirket olarak ilk günden itibaren nasıl katkı verebileceklerine dair değerlendirmelerde bulunduklarını anlatan Tekdemir, "Sırtlanma süreçlerimizde yerli ve milli ürünleri o an itibarıyla çok uygun olmasa dahi ne yaparız da kullanabiliriz yaklaşımıyla önceliklendirmeye çalıştık. Hatta şöyle ki; doğrudan doğruya sektörümüzde olmasa dahi 'acaba' diyerek dışında kalan üreticilerle dahi diyalog kurarak onların ürün ve üretim süreçlerine katkı vermeye çalıştık. Bu bence önemli. Bir teknolojik kapasite, bir AR-GE çalışması akşamdan sabaha sonuç doğurmuyor." değerlendirmesinde bulundu.
Vodafone olarak farklı ne yapabileceklerine değinen Tekdemir, global bir ağa sahip olduklarını belirtti.
Tekdemir, "Satın alma teşkilatımız var. Biz elimizden geldiğince yerli üreticinin o ağdan faydalanması için de çaba içine girdik. Bunda önemli başarı hikayeleri de yazdık. Bu ürünlerimizi olabildiğince ihraç edebilirsek, satabilirsek dışarıya daha anlamlı olur diye değerlendiriyoruz. Bu da bizim katkı verebileceğimiz bir alan." diye konuştu.
Yakın zamanda Bakanlığın bir 5G çağrısı olduğunu anımsatan Tekdemir, bu kapsamda üretici tarafına dahil olduklarını dile getirdi.
Tekdemir, "Katkı verdik, vermeye devam ediyoruz. Oradan beklentimiz çok yüksek bunun altını çizmek gerekiyor. Son olarak şunu ifade etmek gerekir; artık geldiğimiz yerde, 5G'ye giden yollarda yazılım daha fazla ön plana çıkmaya başladı. Biz global deneyimimizi ve yerel deneyimimizi birleştirdik. Bu alanda çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. İstiyoruz ki açıkçası bu alan aynı zamanda hem sektörümüz için hem de üretici tarafı için önemli bir yatırım perspektifi doğursun." dedi.
"5G teknolojisine geçerken çok fazla yerli unsurun olmasını istiyoruz"
Türk Telekom Mobil Erişim Direktörü Ahmet Serdar Muslu, Türk Telekom olarak yerli ve milli ürün ekosisteminin oluşturulmasına çok uzun zamandır destek verdiklerini belirterek, 5G konusundaki duruşlarının başından beri çok belli olduğunu vurguladı.
Muslu, kendilerinin mümkün olduğu kadar yerli 5G teknolojisine geçerken çok fazla yerli unsurun olmasını istediklerini ve bu doğrultuda çalıştıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Aynı zamanda 5G'yi kullandığımız gibi diğer paydaşlara, etrafımızdaki firmalara da kullandırmayı istiyoruz. Bu doğrultuda birçok firmayla işbirliği yapıyoruz. İşbirliklerimiz devam ediyor ve aynı zamanda 5G teknolojisine geçerken bu teknolojideki yerlilik alanındaki gelişmenin artması için yapılacak çalışmaların içinde olmayı da bir milli görev olarak görüyoruz. Ne kadar fazla o çalışmaların içinde bulunursak o kadar çok mutluluk duyacağız."
Somut anlamda neler yaptıklarına değinen Muslu, ULAK'tan da bahsederek, "ULAK'ın tasarımından başlayıp geliştirme süreçlerine kadar aktif rol aldık. Daha sonra yatırım olarak baktığımız zaman biz, Artvin'de, Bayburt'ta, Gümüşhane'de, Rize'de ve Ardahan'da yani 6-7 bölgede içinde il merkezleri ve ilçe merkezleri dahil olarak bütün olarak 4,5G hizmetini tamamen ULAK üzerinden verme üzerine bir strateji yürütüyoruz." diye konuştu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 5G çağrısını anımsatan Muslu, bu kapsamda kendilerinin 6 firmaya hem uzman seviyesinde hem de laboratuvar ortamında destek verdiklerini ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.