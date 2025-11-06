Turkcell'den 5,4 milyar lira net kar
Turkcell, bu yılın 3. çeyreğinde 5,4 milyar lira konsolide net kar elde etti.
Turkcell İletişim Hizmetleri, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) finansal sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, şirket bu yılın 3. çeyreğinde 5 milyar 397 milyon 501 bin lira konsolide net kar elde etti.
Turkcell'in 9 aylık konsolide net karı da 13 milyar 425 milyon 665 bin lira oldu.