Dolar
42.11
Euro
48.74
Altın
3,986.40
ETH/USDT
3,313.40
BTC/USDT
101,368.00
BIST 100
11,073.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Turkcell'den 5,4 milyar lira net kar

Turkcell, bu yılın 3. çeyreğinde 5,4 milyar lira konsolide net kar elde etti.

Burhan Sansarlıoğlu  | 06.11.2025 - Güncelleme : 06.11.2025
Turkcell'den 5,4 milyar lira net kar

İstanbul

Turkcell İletişim Hizmetleri, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) finansal sonuçlarını açıkladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Buna göre, şirket bu yılın 3. çeyreğinde 5 milyar 397 milyon 501 bin lira konsolide net kar elde etti.

Turkcell'in 9 aylık konsolide net karı da 13 milyar 425 milyon 665 bin lira oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da kentsel dönüşümü tamamlanan konut ve iş yerleri yarın hak sahiplerine teslim edilecek
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 76'ya çıktı
Balıkesir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Hatay'da 930 deprem konutunun hak sahipleri belirlendi
Marmaris'te ortaokul öğrencilerinden Gazze'ye turna kuşuyla barış mesajı

Benzer haberler

Turkcell'den 5,4 milyar lira net kar

Turkcell'den 5,4 milyar lira net kar

Yenilenen BiP ile Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet