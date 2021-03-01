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Bilim Teknoloji, TEKNOFEST

TEKNOFEST'te takımlara sağlanacak malzeme desteği 7 milyon liranın üzerine çıkarıldı

Toplumun her kesiminden binlerce gencin merakla beklediği ve ilgiyle takip ettiği Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Teknoloji yarışmalarına başvurular yoğun talep üzerine 15 Mart'a kadar uzatıldı.

Uğur Aslanhan   | 01.03.2021
TEKNOFEST'te takımlara sağlanacak malzeme desteği 7 milyon liranın üzerine çıkarıldı

İstanbul

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, başvuru sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artış gösterdi.

TEKNOFEST Teknoloji yarışmalarına ilkokul seviyesinden ortaokul, lise, üniversite, lisansüstü ve mezun seviyesine kadar nitelikli binlerce genç birbirinden farklı kategorilerde katılabiliyor.

Her yıl daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı TEKNOFEST teknoloji yarışmalarında bu yıl 35 farklı yarışma gerçekleştirilecek. TEKNOFEST 2020'den farklı olarak Karma Sürü Simülasyon, İletişim Teknolojileri, Sağlıkta Yapay Zeka, Turizm Teknolojileri, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri, Tarımsal İnsansız Kara Aracı, Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışmaları ilk kez düzenlenecek.

Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için roketten otonom sistemlere, tarımdan sualtı sistemlerine kadar teknolojinin her alanında düzenlediği yarışmalarla Türkiye tarihinin en büyük teknoloji yarışmalarını gerçekleştiriyor.

Gençlerin milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin artırılması ve projelerine destek olunması için bu yıl ön eleme aşamasını geçen takımlara sağlanacak malzeme desteği 5 milyon liradan 7 milyon liranın üzerine çıkarıldı. Dereceye girmeye hak kazanan takımlar ise 5 milyon liranın üzerinde ödülün sahibi olacak.

TEKNOFEST, İstanbul'da 21-26 Eylül'de gerçekleştirilecek.

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