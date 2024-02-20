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Teknoloji

TEKNOFEST 2024 teknoloji yarışmalarına başvuru süresi uzatıldı

TEKNOFEST 2024 teknoloji yarışmalarına başvuru süresi 29 Şubat'a uzatıldı.

Abdulkadir Günyol  | 20.02.2024 - Güncelleme : 20.02.2024
TEKNOFEST 2024 teknoloji yarışmalarına başvuru süresi uzatıldı

İstanbul

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji yarışmalarına gösterilen yoğun ilgi ve talep nedeniyle başvuru süresi 29 Şubat 2024 tarihine uzatıldı.

"TEKNOFEST ile Gelecek Sensin" mottosuyla prestijli yarışmalarda yüksek performans sergileyecek teknoloji tutkunlarına 30 milyon TL ödül ve 55 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlanacak.

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