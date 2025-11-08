Dolar
Teknoloji

Take Off İstanbul 2025 için ziyaretçi kayıtları başladı

İstanbul Fuar Merkezi'nde 10-11 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek olan girişimcilik zirvesi Take Off İstanbul 2025 için ziyaretçi kayıtları başladı.

Tolga Yanık  | 08.11.2025 - Güncelleme : 08.11.2025
Take Off İstanbul 2025 için ziyaretçi kayıtları başladı

İstanbul

Take Off İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi öncülüğünde düzenlenen zirve, dünyanın dört bir yanından yatırımcıları, girişimcileri ve ekosistem paydaşlarını 10-11 Aralık tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde bir araya getirecek.

2018'de düzenlenmeye başlanan zirve, bugüne kadar yaklaşık 1000 girişime ev sahipliği yaptı ve toplam 1,8 milyon dolar tutarında ödül ve yatırım imkanı sağladı.

Bugüne kadar 100'den fazla ülkeden yüzlerce girişim ve binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Take Off, bu yıl da dünyanın dört bir yanından yatırımcıları, girişimcileri ve ekosistem paydaşlarını buluşturacak.

Zirveye 40 ülkeden 500'den fazla girişim katılacak

Take Off İstanbul'da bu yıl, 40 ülkeden 500'den fazla girişim, 250'den fazla yatırımcı, 75 paydaş ve 11 sponsor kurum yer alacak.

Etkinlik kapsamında global ölçekte işbirliğini güçlendirecek yatırım ve "networking" fırsatları sunulacak. Katılımcıların bağlantılarını pekiştirmelerini sağlamak amacıyla "Girişimci Etkinliği" ve "Uluslararası Yatırımcı Buluşması" da düzenlenecek.

Ziyaretçiler ayrıca, sahnede yer alan panellerde uzman isimleri dinleyebilecek ve seçilen girişimlerin yan sahnedeki sunumlarını izleyebilecek. Zirvede özel tasarlanmış deneyim alanları ve interaktif aktiviteler de sunulacak.

Ziyaretçi kaydı başlayan Take Off İstanbul 2025 için "https://takeoffistanbul.com/tr/" adresinden kayıt yapılabiliyor.

