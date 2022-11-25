T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'dan gençlere burs başvurusu çağrısı
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, 4 bin öğrenciye eğitim desteği verecekleri "Özdemir Bayraktar Millî Teknoloji Burs Programı"na başvuruların 27 Kasım'da biteceğini bildirdi.
İstanbul
Bayraktar, resmi Twitter hesabından paylaştığı tweette, "Genç kardeşlerim, 4 bin öğrencimize eğitim desteği vereceğimiz 'Özdemir Bayraktar Millî Teknoloji Burs Programı' başvuruları 27 Kasım'da bitiyor." ifadelerini kullandı.
Genç kardeşlerim,— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) November 24, 2022
4️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣ öğrencimize eğitim desteği vereceğimiz "Özdemir Bayraktar Millî Teknoloji Burs Programı" başvuruları 2️⃣7️⃣ Kasım'da bitiyor❗️
SON 3️⃣ GÜN
👉🏻 Başvuru için: https://t.co/C3Y4wxcuXW pic.twitter.com/n486DlXK7m
Selçuk Bayraktar, "http://mth.tc/T3Burs" adresinden başvuru yapılabileceğini belirtti.
T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, tweete eklediği videoda şunları kaydetti:
"Sevgili genç kardeşlerim, Türkiye Teknoloji Takımı olarak başlattığımız 'Özdemir Bayraktar Millî Teknoloji Burs Programı' başvuruları devam ediyor. Yükselen Yıldız, Eğitmen-Mentor ve Eğitim Desteği programları ile ortaokul öğrencilerinden doktora öğrencilerine 4 bin kişiye 10 ay boyunca 1.600 TL’ye varan burs imkanı sağlanacak. Sen de bursiyerlerimizden biri olmak istiyorsan başvuru yapmayı unutma. Son gün 27 Kasım."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.