Starlink uydularının geçişi Mersin semalarında göründü
Amerikan roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in uzaya gönderdiği Starlink uydularının geçişi Mersin'den gözlendi.
Mersin
Starlink internet uydu ağının parçaları, saat 20.26'da gökyüzünde belirmeye başlandı.
Torosların zirvesinden yükselip Akdeniz semalarında kaybolan ve çıplak gözle görülebilen uydu geçişi yaklaşık 5 dakika sürdü.
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