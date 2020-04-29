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Bilim Teknoloji

Starlink uydularının geçişi Mersin semalarında göründü

Amerikan roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in uzaya gönderdiği Starlink uydularının geçişi Mersin'den gözlendi.

Sezgin Pancar   | 29.04.2020
Starlink uydularının geçişi Mersin semalarında göründü Fotoğraf: Serkan Avcı / AA

Mersin

Starlink internet uydu ağının parçaları, saat 20.26'da gökyüzünde belirmeye başlandı.

Torosların zirvesinden yükselip Akdeniz semalarında kaybolan ve çıplak gözle görülebilen uydu geçişi yaklaşık 5 dakika sürdü.


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