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SpaceX'in 4 astronotu taşıyan kapsülü Dünya'ya döndü

Uluslararası Uzay İstasyonunda görevlerini tamamlayan 4 astronot Dünya'ya ulaştı. Astronotlar, istasyonda 167 gün kaldı.

Emel Öz   | 02.05.2021
SpaceX'in 4 astronotu taşıyan kapsülü Dünya'ya döndü Fotoğraf: nasa.gov

Cape Canaveral

ABD'li astronotlar Michael Hopkins, Victor Glover ve Shannon Walker ile Japonya Uzay Araştırma Ajansından (JAXA) astronot Soiçi Noguçi'yi taşıyan SpaceX'in Dragon kapsülü 6,5 saatlik yolculuğun ardından ABD'nin Florida eyaletinde Panama City açıklarına indi.

Astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) 167 gün kaldı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 28 Nisan'da yaptığı açıklamada, 4 astronotu Dünya'ya taşıyacak Crew Dragon mekiğinin seferinin kötü hava şartları nedeniyle ertelenmesine karar verildiğini belirtmişti.

SpaceX, NASA'nın Ticari Mürettebat Hizmetleri programı kapsamında Crew Dragon mekiği ile ISS'ye astronot taşıyor.

Şirket, "Demo-1" adı verilen bir insansız test uçuşunu gerçekleştirmiş, ardından Mayıs 2020'de "Demo-2" adı verilen insanlı test uçuşuyla iki astronotu istasyona taşımıştı.

SpaceX, "Crew-1" adını verdiği görev kapsamında Kasım 2020'de 4 kişilik astronot ekibini ISS'ye ulaştırmıştı.

"Crew-1 görevi", NASA'nın Space Shuttle programını 2011'de sonlandırmasından sonra ABD'den uzaya yapılan ilk insanlı sefer olmuştu.

NASA'nın personel mekiği üretmeyi durdurması nedeniyle ISS'de görevli astronot ve kozmonotlar, bundan önce Rus yapımı "Soyuz" mekikleriyle taşınıyordu.

ISS'de 6 kişilik mürettebat dönüşümlü görev yapıyor

NASA, ESA, JAXA, Rusya Federal Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansının ortak projesi ISS'de farklı ülkelerden 6 kişilik mürettebat dönüşümlü görev yapıyor.

NASA'nın "Ticari İkmal Hizmetleri" programı kapsamında, Amerikan firmaları Northrop Grumman "Cygnus", SpaceX ise "Dragon" isimli kargo mekikleri ile ISS'ye ikmal malzemeleri taşıyor.

"Ticari Mürettebat Geliştirme Programı" kapsamında ISS'ye personel taşımak üzere ABD'li Boeing şirketi de "CST-100 Starliner" uzay mekikleriyle test uçuşları yapıyor.

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