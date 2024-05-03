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Teknoloji

SpaceX, uzaya 23 Starlink ve 2 gözlem uydusu fırlattı

Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Starlink İnternet Ağı Projesi kapsamında 23 Starlink ve 2 dünya gözlem uydusunu uzaya gönderdi.

Muhammet Nazım Taşcı  | 03.05.2024 - Güncelleme : 03.05.2024
SpaceX, uzaya 23 Starlink ve 2 gözlem uydusu fırlattı

İstanbul

"Space.com" internet sitesinin haberine göre SpaceX, Starlink uydularını taşıyan Falcon 9 roketini, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü’nden yerel saatle 10.37’de alçak yörüngeye fırlattı.

Falcon 9 roketinin ilk kademesi, fırlatışın ardından Atlantik Okyanusu'ndaki "A Shortfall of Gravitas" platformuna iniş yaptı.

SpaceX, Starlink Projesi kapsamında dünya çapında internet erişimi sağlamayı hedefliyor. Şirketin, proje kapsamında alçak yörüngede 5 bin 800’den fazla aktif uydusu bulunuyor.

Öte yandan, ABD'li uydu görüntüleme şirketi Maxar Teknoloji için California eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden de 2 dünya gözlem uydusu, Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldı.

SpaceX, 2024’te 29’u Starlink projesi kapsamında olmak üzere 43 yörünge misyonu fırlatışı gerçekleştirdi.

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