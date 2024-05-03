SpaceX, uzaya 23 Starlink ve 2 gözlem uydusu fırlattı
Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Starlink İnternet Ağı Projesi kapsamında 23 Starlink ve 2 dünya gözlem uydusunu uzaya gönderdi.
İstanbul
"Space.com" internet sitesinin haberine göre SpaceX, Starlink uydularını taşıyan Falcon 9 roketini, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü’nden yerel saatle 10.37’de alçak yörüngeye fırlattı.
Falcon 9 roketinin ilk kademesi, fırlatışın ardından Atlantik Okyanusu'ndaki "A Shortfall of Gravitas" platformuna iniş yaptı.
SpaceX, Starlink Projesi kapsamında dünya çapında internet erişimi sağlamayı hedefliyor. Şirketin, proje kapsamında alçak yörüngede 5 bin 800’den fazla aktif uydusu bulunuyor.
Öte yandan, ABD'li uydu görüntüleme şirketi Maxar Teknoloji için California eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden de 2 dünya gözlem uydusu, Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldı.
SpaceX, 2024’te 29’u Starlink projesi kapsamında olmak üzere 43 yörünge misyonu fırlatışı gerçekleştirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.