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SpaceX’in 4 astronotu taşıyan 'Crew Dragon' mekiği Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı

ABD'li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in 4 astronotu taşıyan Crew Dragon mekiği Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ulaştı.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 24.04.2021
SpaceX’in 4 astronotu taşıyan 'Crew Dragon' mekiği Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı

Ankara

Dün Falcon 9 roketiyle Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden uzaya fırlatılan mekiğin, Hint Okyanusu'nun 420 kilometre yukarısındaki yörüngedeki mevziye bağımsız bir şekilde yerleştiği bildirildi.

ABD, Fransa ve Japonya’yı temsil eden astronotların uzay istasyonunda 6 ay kalacakları belirtildi.

Uzay istasyonu komutanı Shannon Walker, 4 astronota, geldikleri için çok heyecanlı olduğunu ifade etti.

SpaceX daha önce Crew Dragon mekiği ile ISS'ye "Demo-1" adı verilen bir insansız test uçuşunu gerçekleştirmiş, ardından Mayıs 2020'de "Demo-2" adı verilen insanlı test uçuşu ile iki astronotu istasyona taşımıştı.

Şirketin "Crew-1" adını verdiği görev kapsamında, Kasım 2020'de 4 kişilik astronot ekibini ISS'ye ulaştırmıştı.

"Crew-1 görevi", NASA'nın Space Shuttle programını 2011'de sonlandırmasından sonra ABD'den uzaya yapılan ilk insanlı sefer olmuştu.

NASA'nın personel mekiği üretmeyi durdurması nedeniyle ISS'de görevli astronot ve kozmonotlar, bundan önce Rus yapımı "Soyuz" mekikleriyle taşınıyordu.

ISS'de 6 kişilik mürettebat dönüşümlü görev yapıyor

NASA, ESA, JAXA, Rusya Federal Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansının ortak projesi ISS'de farklı ülkelerden 6 kişilik mürettebat dönüşümlü görev yapıyor.

NASA'nın "Ticari İkmal Hizmetleri" programı kapsamında, Amerikan firmaları Northrop Grumman "Cygnus", SpaceX ise "Dragon" isimli kargo mekikleri ile ISS'ye ikmal malzemeleri taşıyor.

"Ticari Mürettebat Geliştirme Programı" kapsamında ISS'ye personel taşımak üzere ABD'li Boeing şirketi de "CST-100 Starliner" uzay mekikleriyle test uçuşları yapıyor.

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