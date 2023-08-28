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Teknoloji

Space X'in 4 astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu'na iniş yaptı

Elon Musk’ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi Space X tarafından 26 Ağustos'ta uzaya gönderilen 4 astronot Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) ulaştı.

Aleyna Çil  | 28.08.2023 - Güncelleme : 28.08.2023
Space X'in 4 astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu'na iniş yaptı

Ankara

CNN'in haberine göre, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) "Crew-7" görevini gerçekleştirecek 4 astronotun yer aldığı "Crew Dragon" kapsülü, 1 gün süren yolculuğun ardından hedefine vardı.

NASA'dan Jasmin Moghbeli’nin liderliğindeki yeni ekipte, Avrupa Uzay Ajansından (ESA) Danimarkalı Andreas Mogensen, Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansından (JAXA) Satoshi Furukawa ve Rusya Federal Uzay Ajansından (Roskosmos) kozmonot Konstantin Borisov yer aldı.

Daha önce düzenlenen Space X misyonları arasında en karma uluslu ekibin, mart ayından bu yana yaklaşık 190 gündür istasyonda bulunan "Crew-6" astronotlarından görevi devralması 5 gün sürecek.

Astronotların istasyonda geçirdikleri zaman içerisinde, insanlı misyonlarda bakteri ve mantar yayılma riskini, mikroorganizmaların istasyondan vakumla uzaya atılmasını, istasyonda kullanılan suyun geri dönüşümünü iyileştirme yöntemlerini ve astronotların uykudayken beyin dalgalarının düşük yerçekimli ortamda değişimini araştırması planlanıyor.

"Crew Dragon" kapsülü, Space X'in Falcon 9 roketi ile 26 Ağustos'ta ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay İstasyonu'ndan yerel saatle 03.27'de fırlatılmıştı.

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