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Teknoloji

Soyuz MS-22 ile iki Rus ve bir Amerikan astronotu uzaya gönderildi

Rus kozmonotlar Sergey Prokopyev ile Dmitriy Petelin ve Amerikan astronotu Francisco Rubio’yı taşıyan Rus uzay aracı Soyuz MS-22, Baykonur Uzay Üssü’nden uzaya fırlatıldı.

Meiramgul Kussainova   | 21.09.2022
Soyuz MS-22 ile iki Rus ve bir Amerikan astronotu uzaya gönderildi Fotoğraf: Kazinform

Astana

Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos ile ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) arasında imzalanan ortak çapraz uçuşlar anlaşması çerçevesinde gerçekleştirilen ilk uzay uçuşu, TSİ 16.54’te Kazakistan’ın güneyindeki Baykonur Uzay Üssü’nden yapıldı.

Soyuz MS-22 uzay aracını fırlatma anı, Roscosmos ile NASA’nın resmi sosyal medya sitelerinden canlı yayınlandı.

Bu kez Uluslararası Uzay İstasyonuna (UUİ), Rus kozmonotlar Sergey Prokopyev ile Dmitriy Petelin ve Amerikan astronotu Francisco Rubio gönderildi.

Yaklaşık 3 saat 16 dakika sürecek uzay yolculuğu sonrası ekibin TSİ 20.11’de Rusya’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki küçük araştırma modülü Rassvet’e kenetlenmesi bekleniyor.

Soyuz MS-22 uzay aracı, bilimsel deneyler için UUİ’ye 120 kilogram kargo götürüyor.

UUİ’de 188 gün kalacak uzay ekibi, bu sürede 5 kere uzay yürüyüşüne çıkacak.

Daha önce Roscosmos ile NASA arasında imzalanan ortak çapraz uçuşlar anlaşması çerçevesinde bir sonraki uzay uçuşunun ekimde Amerikan uzay aracı Crew Dragon ile yapılacağı ve ekipte Rus kozmonot Anna Kikina’nın yer alacağı bildirilmişti.

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