Dolar
34.05
Euro
38.14
Altın
2,508.89
ETH/USDT
2,463.80
BTC/USDT
59,348.00
BIST 100
9,758.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul’da beklenen şiddetli yağış başladı. Maltepe alt geçidinden yayındayız
logo
Teknoloji

Sosyal medyanın duyguları manipüle edebilen gücü tartışmaların odağında

Kullanım oranları hızla artan sosyal medya platformlarının gençlerin duygu durumları üzerine etkileri uzun süredir eleştirilerin odağında yer alıyor.

Abdulkadir Günyol  | 28.08.2024 - Güncelleme : 28.08.2024
Sosyal medyanın duyguları manipüle edebilen gücü tartışmaların odağında

İstanbul

İnternet çağının en büyük icatlarından biri olan sosyal medya platformlarının kullanım oranları her geçen gün artıyor.

Online istatistik portalı Statista'da yer alan verilere göre, dünya nüfusu 8 milyarı aşarken 5 milyar kişi sosyal medya kullanıyor.

Bu da dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 62'sinin sosyal medya kullandığı anlamına geliyor. Verilere göre, dünyada en çok kullanılan ilk 5 sosyal medya platformunun 4'ü ABD'li, bir tanesi ise Çinli bir şirkete ait.

Sosyal medya platformlarının kullanımları yoğun bir şekilde artarken, insanları ve toplumları dönüştürme güçleri de tartışmaların odağında yer almaya devam ediyor.

Karamsar paylaşımlara daha fazla maruz kalanların kendi paylaşımları da karamsar oldu

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, sosyal medya platformlarının kullanıcıların duygularına olan etkileri çeşitli deneylerle ve araştırmalarla ispatlandı.

Forbes'de 2014'te yayımlanan habere göre, Facebook veri bilimcilerinin yaptığı bir deneyde 600 binden fazla Facebook kullanıcısının önüne düşen paylaşımlar üzerinden bir deneme yapıldı.

Buna göre, bazı kullanıcılara sadece olumlu ve güzel paylaşımlar; bazı kullanıcılara da sadece karamsar paylaşımlar gösterildi.

Bir hafta süren araştırma sonuçlarına göre, olumlu duygular içeren paylaşımları daha çok gören kullanıcılar daha olumlu paylaşımlar yaparken, olumsuz duygular içeren gönderilere daha çok maruz kalanlar ise daha fazla karamsar paylaşım yapmaya başladı.

Araştırmayı gerçekleştiren veri bilimci Adam Kramer, yaptığı açıklamada sonuçların Facebook'ta kullanıcıların duygusal anlamda birbirini etkilediğini gösterdiğini vurguladı.

Birleşik Krallık'a bağlı Royal Society for Public Health'in 14-24 yaş arasındaki kişiler üzerinde yaptığı araştırmaya göre, sosyal medya platformlarının kullanıcılar üzerinde hem zararlı hem de faydalı bazı etkileri bulunuyor.

Araştırmaya göre, uygulamalar arasında en olumlu görülen uygulama YouTube olarak öne çıkıyor. YouTube, diğer insanların sağlık deneyimlerine ilişkin farkındalık yaratması, güvenilir sağlık bilgilerine erişim sağlaması ve katılımcıların depresyon, kaygı ve yalnızlık düzeylerini azaltması nedeniyle yüksek puan alıyor.

Gençler üzerinde en fazla olumsuz etkiyi Instagram yapıyor

Araştırmaya göre, uyku kalitesi, beden imajı, gelişmeleri kaçırma korkusu, depresyon ve kaygı gibi konularda başta Instagram olmak üzere sosyal medya uygulamaları kötü puanlar alıyor.

Diğer insanları sürekli eğlenir halde görmek ve filtreler sebebiyle diğer insanların daha kusursuz bedene sahip olduğunu zannetmek özellikle gençlerde kötü etkiler bırakıyor.

Bir diğer araştırma ise 2021'de The Wall Street Journal tarafından açığa çıkartılan Instagram'ın gizli tuttuğu kendi araştırmasıydı. Araştırma Instagram'ın özellikle ergenlik çağındaki kişiler üzerindeki olumsuz etkilerini gözler önüne serdi.

Ortaya çıkan verilere göre, Instagram her 3 ergenlik çağındaki kızdan birinin beden imajı algısını olumsuz yönde etkiliyor. Ayrıca pek çok genç depresyon ve anksiyete sorunu için Instagram'ı suçluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak etkili oluyor
Yazar Necdet Sakaoğlu hayatını kaybetti
Diyanet, hafız olmak isteyenler için rehber kitap hazırladı
MİT, PKK/KCK'nın sözde sorumlularından terörist Gülistan Tekik'i Irak'ta etkisiz hale getirdi
Arkeolog Prof. Dr. Ahmet Coşkun Özgünel hayatını kaybetti

Benzer haberler

Sosyal medyanın duyguları manipüle edebilen gücü tartışmaların odağında

Sosyal medyanın duyguları manipüle edebilen gücü tartışmaların odağında

Türkiye'de internet en çok "mesajlaşma" için kullanılıyor

Rusya'dan Pinterest'e 7 milyon rublelik para cezası

Meta üst yöneticisi Zuckerberg'den, ABD hükümetinin Kovid-19 döneminde şirkete baskı kurduğu itirafı

Meta üst yöneticisi Zuckerberg'den, ABD hükümetinin Kovid-19 döneminde şirkete baskı kurduğu itirafı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrailli Bakanın "Mescid-i Aksa" sözlerine tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrailli Bakanın "Mescid-i Aksa" sözlerine tepki
"Influencer" reklamları Ticaret Bakanlığı radarında

"Influencer" reklamları Ticaret Bakanlığı radarında
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet