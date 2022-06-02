Siber saldırıların maliyeti büyük işletmeler için ortalama 1 milyon dolar
Kaspersky Üst Yöneticisi (CEO) Eugene Kaspersky, hedefine ulaşan ortalama bir siber saldırının büyük işletmelere maliyetinin 1 milyon doları bulduğunu söyledi.
İstanbul
Kaspersky Üst Yöneticisi (CEO) Eugene Kaspersky, AA muhabirine yaptığı açıklamada siber saldırıların çok zarar verici boyutlara ulaştığını belirterek, ortalama olarak hedefine ulaşan bir siber saldırının KOBİ'ler için yaklaşık 100 bin dolar, büyük işletmeler için ise 1 milyon dolar tutarında mali bir zarar meydana getirdiğini söyledi.
Türkiye'de siber güvenlik konusundaki farkındalığın arttığını belirten Kaspersky, "Ülkenin teknolojiye ilgi duyan ve siber güvenlik profesyonellerinden oluşan bir ekibi ortaya çıkarabilecek, çok yüksek oranda genç bir nüfusa sahip olduğunu görmek mutluluk verici.
Türkiye, diğer ülkeler gibi, savunmasız bilgisayar sistemlerinin yol açacağı zararların yanı sıra sürekli olarak sosyal mühendislik ve kimlik avı saldırılarına karşı da açık bulunuyor. Saldırganlar genellikle bu eksikliklerden yararlanıyor ve bu açıkları para ve hassas bilgileri çalmak için kullanıyor." ifadelerini kullandı.
Kripto madenciliği saldırılarında büyük artış yaşandı
Kaspersky, kripto madenciliği saldırılarında artış yaşandığına dikkati çekerek 2022'nin ilk çeyreğinde Kaspersky şirketinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,5 daha fazla kripto madenciliği saldırısı tespit ettiğini anlattı.
Bu artışın kripto para fiyatlarının artmasından ve bu yıl da yüksek değerlerini sürdürmelerinden kaynaklandığına işaret eden Kaspersky, "Siber suçlular, kullanıcıları sömürmeye ve bilgisayar kaynaklarını kripto madenciliği yapmak için kullanmaya çalışacak.
Ayrıca, META bölgesi her zaman APT saldırılarının önemli merkezlerinden biri olmuştur. Şimdiye kadar, APT'lerin Türkiye'de siber casusluk yapmasının ana itici gücü jeopolitik sebepler olmaya devam ediyor. En çok hedeflenen sektörler arasında devlet ve kamu sektörü, diplomatik kurumlar, savunma ve eğitim sektörleri bulunuyor." şeklinde konuştu.
Kaspersky, kripto paralarla ilgili kimlik avı dolandırıcılıklarında gözle görülür bir artış olduğuna dikkati çekerek, "2021'de programlarımız genel olarak 460 binden fazla kriptoyla ilgili kimlik avı saldırısını tespit edip, engelledi.
Ayrıca araştırmacılarımız 2022'de (Ocak-Mayıs 2022 döneminde) 193 binden fazla kriptoyla ilgili kimlik avı saldırısını kaydetti. Kaspersky uzmanları şu anda MetaMask kripto cüzdan kullanıcılarını hedefleyen yoğun dolandırıcılık faaliyetlerini takip ediyor ve 2022'de şimdiye kadar 4 binden fazla MetaMask ile ilgili kimlik avı saldırısı tespit edildi." diye konuştu.
Kaspersky, APT grupları tarafından gerçekleştirilen saldırıların da son dönemde kripto para kullanıcılarını tehdit ettiğini sözlerine ekledi.
Akıllı evlerde siber saldırı tehlikesi
Giderek dijitalleşen dünyada siber güvenliğin de büyük bir sorun olarak ortaya çıktığına değinen Kaspersky, "Ateşe barutla yaklaşmak örneğindeki gibi, IoT (nesnelerin interneti) cihazlarının yaklaşık yüzde 76'sı şifrelenmemiş kanallar üzerinden iletişim kurar. Bu nedenle, mesela bir akıllı ev örneğinde, akıllı ağınıza uzaktan erişim ve kontrol, çok çeşitli sabotaj faaliyetlerine yol açabilir, bu da size yüksek elektrik faturaları ve hatta bir çığ gibi maliyetlere neden olabilir.
Bir siber suçlu, akıllı elektrikli süpürge veya kahve makinesi gibi zayıf bir bağlantıyı hackleyerek, her şey tek ve aynı ev ağına bağlı olduğu için bir bilgisayardan veya akıllı telefondan gizli verileri çalabilir." değerlendirmesinde bulundu.