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Teknoloji

Siber güvenlik öğrencileri siber güvenlik sektörüyle buluştu

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisince düzenlenen etkinliklerle Ankara, Ege, Gebze Teknik ve İstanbul Teknik Üniversiteleri bünyesindeki siber güvenlik meslek yüksekokulu öğrencileri ile siber güvenlik sektörü bir araya getirildi.

Arife Yıldız Ünal  | 11.05.2024 - Güncelleme : 11.05.2024
Siber güvenlik öğrencileri siber güvenlik sektörüyle buluştu

Ankara

AA muhabirinin Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden aldığı bilgiye göre, Yükseköğretim Kurumu ile geçen yıl imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, teknoparkı olan Ankara, Ege, Gebze Teknik ve İstanbul Teknik Üniversiteleri bünyesinde açılan siber güvenlik meslek yüksekokulları, 2023 güz döneminde "Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü" ön lisans programıyla eğitime başladı.

"Siber güvenlik olay analisti, siber tehdit istihbarat analisti, siber güvenlik sistemleri operatörü" olarak çalışabilecek seviyede bilgi ve beceriler edindirmeye yönelik hazırlanan program, bir yıl İngilizce hazırlık olmak üzere 3 yıl uygulanıyor.

Sektörel İşbirliği Programı başlatıldı

İlk öğrencilerini kabul eden siber güvenlik meslek yüksekokullarında, siber güvenlik konularında teorik ve pratik beceriler kazandırmaya yönelik dersler ve programlar uygulanırken, öğrencilerin sektörle yakınlaşabileceği fırsatlar sunularak saha deneyimi kazandırılması hedefleniyor.

Bu doğrultuda Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, siber güvenlik sektörünün önde gelen firmalarıyla Sektörel İşbirliği Programı'nı başlattı.

Program kapsamında siber güvenlik meslek yüksekokullarının bulunduğu üniversiteler, Türkiye'nin önde gelen 16 yerli ve milli siber güvenlik firmasıyla eşleştirildi.

Firmalar, siber güvenlik derslerinin verilmesi, burs, staj ve öğrencilere yönelik etkinliklerin düzenlenmesi konularında destek sağladı.

Siber güvenlik meslek yüksekokullarının siber güvenlik laboratuvarı ve teknik altyapısı, savunma sanayi sektörünün önde gelen firmaları tarafından karşılandı.

Öğrenciler, siber güvenlik sektörüyle buluştu

Dijital Dönüşüm Ofisince düzenlenen etkinliklerle Ankara, Ege, Gebze Teknik ve İstanbul Teknik Üniversitelerinde kurulan siber güvenlik meslek yüksekokulları öğrencileri ile siber güvenlik sektörü buluştu.

Öğrenciler ve öğretim kadrosunun, Sektörel İşbirliği Programı'na dahil olan firmalarla tanıştığı etkinlikte, Dijital Dönüşüm Ofisinin siber güvenlik alanındaki faaliyetleri hakkında da bilgi verildi.

Ayrıca siber güvenlik sektör temsilcileri ve Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi kendi alanlarına ilişkin sunumlar yaptı.

Öğrenciler de sektördeki firmalarda gerçekleşen siber güvenlik faaliyetleri ve sektörün bu alanda çalışacak kişilerden beklentisi hakkında bilgi aldı.

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