Dolar
29.06
Euro
31.85
Altın
2,041.37
ETH/USDT
2,277.20
BTC/USDT
42,848.00
BIST 100
7,938.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Doğu Kudüs'ün güneyindeki Vadi el-Cevz bölgesinde cuma namazına gitmek isteyen Filistinlilere İsrail güçleri müdahale ediyor
logo
Teknoloji

Satürn'ün uydusunda yaşam için gerekli bileşenlerden hidrojen siyanür bulgusuna rastlandı

Amerika Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Satürn'ün uydularından Enceladus'ta yaşam için gerekli bileşenlerden hidrojen siyanürün varlığına dair güçlü bulgulara rastladı.

Ecem Şahinli Ögüç  | 15.12.2023 - Güncelleme : 15.12.2023
Satürn'ün uydusunda yaşam için gerekli bileşenlerden hidrojen siyanür bulgusuna rastlandı Kaynak: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Ankara

The Hill gazetesinin haberine göre, NASA'nın Satürn keşif aracı Cassini, gezegene ve uydusuna ilişkin yeni bilgiler elde etti.

NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'ndan araştırmacılar, Satürn'ün uydularından Enceladus'ta hidrojen siyanürün varlığına dair güçlü bulgulara rastladıklarını belirtti.

Araştırmacılardan Jonah Peter bulgulara ilişkin, "Enceladus yaşam için temel gereklilikleri karşılıyor gibi görünüyor." dedi.

Peter, "Çalışmamız, Enceladus'un yaşamın yapı taşlarını oluşturmak ve yaşamı sürdürmek için gerekli moleküllerden bazılarına ev sahipliği yaptığına dair kanıt sağlıyor" ifadesini kullandı.

Söz konusu araştırmanın sonuçları, "Nature Astronomy" dergisinde yayımlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan'dan Gazze'den Türkiye'ye getirilen hasta çocuklara ilişkin paylaşım
Ağrı Dağı'nın üzerinde mercek bulutu oluştu
Depremde 42 kişinin öldüğü binanın betonunun "elle ufalanır" durumda olduğu saptandı
Geçen yıl alarm veren Bursa'nın barajları kışı bereketli geçiriyor
Malatya kent merkezinde konut ve iş yeri inşa çalışmaları sürüyor

Benzer haberler

Satürn'ün uydusunda yaşam için gerekli bileşenlerden hidrojen siyanür bulgusuna rastlandı

Satürn'ün uydusunda yaşam için gerekli bileşenlerden hidrojen siyanür bulgusuna rastlandı

İlk Türk uzay yolcusu Gezeravcı'ya Ax-3 misyon lideri Lopez-Alegria'dan övgü: Alper titiz ve donanımlı biri

Salda Gölü'nün su kimyası incelenerek Mars’ın jeolojik geçmişi anlaşılmaya çalışılıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet