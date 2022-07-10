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Teknoloji

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 10 elektrikli şarj istasyonu kurdu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, sayıları giderek artan elektrikli otomobiller için kentin 5 noktasına 10 şarj istasyonu tesis etti.

Rauf Maltaş   | 10.07.2022
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 10 elektrikli şarj istasyonu kurdu

Şanlıurfa

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gelişen teknoloji ile birlikte elektrikli araç kullanım oranının ülke genelinde hızla artması dolayısıyla harekete geçen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentte bu yöndeki altyapıyı güçlendirmeye yönelik çalışma başlattı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki Sakıbın Köşkü Sosyal Tesisleri, Cumhuriyet Parkı Sosyal Tesisleri, GAP Vadisi Mesire Alanı, Futbol Dünyası, Fuar Merkezi'nde 10 araç şarj istasyonu kurdu.

Normal şarj teknolojisine sahip şarj üniteleri ile araçların şarj süresi batarya kapasitesine bağlı olmakla birlikte ortalama 5 saat civarında olacak.

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