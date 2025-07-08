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Teknoloji

Rusya’da Twitch, TikTok, Pinterest ve Wikipedia’ya para cezası verildi

Rusya'da, yasaklı bazı içeriklere erişimi engellemedikleri gerekçesiyle Twitch, TikTok, Pinterest ve Wikipedia’ya toplam 24,5 milyon ruble (yaklaşık 313 bin dolar) para cezası verildi.

Emre Gürkan Abay  | 08.07.2025 - Güncelleme : 08.07.2025
Rusya’da Twitch, TikTok, Pinterest ve Wikipedia’ya para cezası verildi

Moskova

Twitch, TikTok, Pinterest ve Wikipedia aleyhine açılan davalar, başkent Moskova'da görüldü.

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Söz konusu platformlarda çeşitli yasaklı içeriklere erişimin engellenmediği ve yasalara uyulmadığına karar veren mahkeme, Twitch, TikTok, Pinterest’in 7’şer milyon ruble, Wikipedia’nın ise 3,5 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.

Ülkede söz konusu şirketlerin yanı sıra Apple, Google ve Facebook gibi çeşitli yabancı platformlara da daha önce benzer gerekçeyle para cezaları verilmişti.

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